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Deliha 2'nin efsaneleşen cücük hareketi kliplendi

Filmde Enis Arıkan'ın seslendirdiği 'Cücük' şarkısı çok beğenilip dillere dolanınca ekip, şarkıya yeni sözler yazıp stüdyoya girdi!

Deliha 2'nin efsaneleşen cücük hareketi kliplendi
Gupse Özay, Hülya Duyar, Mert Öner, Fatih Özkan ve Mehmet Er stüdyoda hem çok eğlendi, hem de sevenlerine bir şarkı armağan etti.

Gupse Özay bu eğlenceli klibi ''Müzik listelerini altüst eden Cücük şarkısını dinlediniz mi?'' diyerek kendi Instagram sayfasından paylaştı.



12 Ocak 2018'de vizyona giren Deliha 2 filmini 4 haftada 1.961.855 seyirci izledi.

DELİHA'NIN HİKAYESİ

Bir kadının kaleminden olabilecek en deli karakter, olan Deliha’nın ikinci macerasında Gupse Özay'a Eda Ece, Aksel Bonfil, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Ali Çelik, Mert Öner, Fatih Özkan, Özlem Akınözü ve Mehmet Er eşlik ediyor.



Zeliha hala deli, çok samimi ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir restoranda çalışmaya başlıyor. Hem ortalığı birbirine katıyor, hem de yine de tanıştığı herkesin hayatına dokunuyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya, hayallerini ve kalbini mi kıracaktır? Az biraz deli, biraz delikanlı ve tez canlı ama bir o kadar da saf ve iyi niyetli Zeliha’nın yeni macerası yine bol kahkaha vaat ediyor!


 


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