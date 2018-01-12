Deliha canlı yayın bastı! (Gupse Özay canlı yayın bastı)

Sabah saatlerinde Digitürk 21. Kanalda yayın yapan Bein Gurme’ni
n makyaj odalarından birine ekibiyle birlikte adeta sızan Gupse Özay, ard arda yayınlanacak iki canlı yayının sunucularına görünmeden hazırlıklarını tamamladı.
"Zeliha" olarak, televizyon kanalının koridorlarında poz veren Gupse Özay
, ardından Zeliha'nın filminde de yaptığı gibi elleriyle hazırladığı aşureler ile önce "İki Şekerli Bir Sade"
programında canlı yayın sırasına girdi.
Yapım ekibinin günlerdir sır gibi sakladığı sürpriz konukla Sunucu Yiğit Alıc
ı, gazeteci Şirin Sever
ve Şef Hümeyra Aydoğdu
şaşkınlık dolu dakikalar yaşadılar! İşe girmek istediğini söyleyen Zeliha'yı
da çok sevdiler ve kanal yönetimiyle konuşup başvuruda bulunması için onu uğurladılar.
"Zeliha"
yaklaşık bir saat sonra da Sedef’li Lezzetler programında Sedef İybar ve konuğu Gonca Vuslateri’ni şaşkına çevirdi. “Zeliha” Sedef İybar’a “sizin aşureniz de çok meşhurmuş ama benimki de çok güzel” diyerek aşuresinden ikram etti. Sedef İybar, “Zeliha”yı her sabah gel diyerek uğurladı.
GUPSE ÖZAY DELİHA 2'NİN YÖNETMENLİĞİNİ DE ÜSTLENDİ
Gupse Özay, sinemaya hem kalemi hem oyunculuğu ile "merhaba!" dediği DELİHA'nın
, ikincisinde yönetmenliği de üstlendi.
Bir kadının kaleminden olabilecek en deli karakter, olan Deliha’nın ikinci macerasında Gupse Özay'a Eda Ece, Aksel Bonfil, Derya Alabora, Esin Eden, Hülya Duyar, Ali Çelik, Mert Öner, Fatih Özkan, Özlem Akınözü ve Mehmet Er
eşlik ediyor.
Zeliha
hala deli, çok samimi ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir restoranda çalışmaya başlıyor. Hem ortalığı birbirine katıyor, hem de yine de tanıştığı herkesin hayatına dokunuyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya, hayallerini ve kalbini mi kıracaktır? Az biraz deli, biraz delikanlı ve tez canlı ama bir o kadar da saf ve iyi niyetli Zeliha’nın yeni macerası yine bol kahkaha vaat ediyor!
Deliha
ile, ilk kez bir kadının kaleminden ortaya çıkan bir kadın karakteri sinema izleyicisi ile buluşturan Gupse Özay, üçüncü filminde de mizaha kadın gözüyle bakmaya ve kadın kahramanları ile güldürmeye devam ediyor! Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği "Deliha 2" sinemalarda!
Elif Bayram