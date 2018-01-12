Deliha canlı yayın bastı! (Gupse Özay canlı yayın bastı)



GUPSE ÖZAY DELİHA 2'NİN YÖNETMENLİĞİNİ DE ÜSTLENDİ

Elif Bayram

Sabah saatlerinde Digitürk 21. Kanalda yayın yapann makyaj odalarından birine ekibiyle birlikte adeta sızan Gupse Özay, ard arda yayınlanacak iki canlı yayının sunucularına görünmeden hazırlıklarını tamamladı."Zeliha" olarak, televizyon kanalının koridorlarında poz veren, ardından Zeliha'nın filminde de yaptığı gibi elleriyle hazırladığı aşureler ile önceprogramında canlı yayın sırasına girdi.Yapım ekibinin günlerdir sır gibi sakladığı sürpriz konukla Sunucuı, gazetecive Şefşaşkınlık dolu dakikalar yaşadılar! İşe girmek istediğini söyleyenda çok sevdiler ve kanal yönetimiyle konuşup başvuruda bulunması için onu uğurladılar.yaklaşık bir saat sonra da Sedef’li Lezzetler programında Sedef İybar ve konuğu Gonca Vuslateri’ni şaşkına çevirdi. “Zeliha” Sedef İybar’a “sizin aşureniz de çok meşhurmuş ama benimki de çok güzel” diyerek aşuresinden ikram etti. Sedef İybar, “Zeliha”yı her sabah gel diyerek uğurladı.Gupse Özay, sinemaya hem kalemi hem oyunculuğu ile "merhaba!" dediği, ikincisinde yönetmenliği de üstlendi.Bir kadının kaleminden olabilecek en deli karakter, olan Deliha’nın ikinci macerasındaeşlik ediyor.hala deli, çok samimi ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir restoranda çalışmaya başlıyor. Hem ortalığı birbirine katıyor, hem de yine de tanıştığı herkesin hayatına dokunuyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya, hayallerini ve kalbini mi kıracaktır? Az biraz deli, biraz delikanlı ve tez canlı ama bir o kadar da saf ve iyi niyetli Zeliha’nın yeni macerası yine bol kahkaha vaat ediyor!ile, ilk kez bir kadının kaleminden ortaya çıkan bir kadın karakteri sinema izleyicisi ile buluşturan Gupse Özay, üçüncü filminde de mizaha kadın gözüyle bakmaya ve kadın kahramanları ile güldürmeye devam ediyor! Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği "Deliha 2" sinemalarda!