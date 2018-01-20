Dell Türkiye hedef büyüttü

A'DAN Z'YE ÇÖZÜM

ÖMÜRLER UZADI

OYUNDA ÇIĞIR AÇTI



SİNEMA BİLGİSAYARI



YAPAY ZEKA ATAĞI



BU YIL DÖNÜM NOKTASI



MADENCİLİK ATAĞI

Adem Özdoğan

Dünyanın en büyük veri depolama şirketi EMC'yi 67 milyar dolara satın alarak tüm bilişim istemleri içerisindeki hizmet alanını genişleten Dell, Türkiye'yi civar ülkelerin bölge merkezi yapmak istiyor. Posta'nın sorularını yanıtlayan Dell EMC Türkiye Müdürü Sinan Dumlu "Fırsatlar barındıran Türkiye, bölge ortalamasının üzerinde büyüyor. 2018 çok daha iyi geçecek" dedi.EMC birleşmesinden sonra pek çok alanda faaliyet göstermeye başladıklarını kaydeden Sinan Dumlu şöyle konuştu: "Tabletler, serverlar, veri depolama sistemleri, bulut... EMC dünyanın en büyük veri depolama sistemi. Türkiye’deki bankalar gibi büyük sistemlerin yüzde 70'inde bizim sistemlerimiz kullanılıyor. Türkiye'de pek çok alanda lider üreticiyiz."Mevcut durumda yüzde 5-6’lık daralmanın bile çok önemli olduğunu ifade eden Sinan Dumlu şöyle devam etti: "Biz hem tüketici hem de kurumsal pazarda varız ve her ikisinde de büyüyoruz. Adette daralmalara en büyük etkilerden bir tanesi ürünlerin ömrünün uzaması. Eskiden daha sık cihaz değiştirirdik. Tüketici oyun, 4K video sistemlerine doğru kayıyor. O alanlarda güçlüyüz.Güçlü oyun bilgisayarı Allienware'i Türkiye’ye getirmeye başladıklarını da dile getiren Sinan Dumlu şu bilgileri verdi: "Allienware'de klavyenin altında çelikten bir levha var. Tuşların kırılmasını engelliyor. Sistemin soğutması çok önemli, 17 inçlik ekranı var. Sesle oynamak isterseniz ekolayzır özelliği var. Göz hareketlerini takip eden özellikleri var."Bu yıl yine daha yüksek çözünürlüklü ekranlar, kavisli monitörler ve 8K ekranlarla öne çıktıklarını söyleyen Sinan Dumlu "Sinema, video, film seyretmeye yönelik güçlendirilmiş bilgisayar ve monitörler var. Her ikisinde de yüksek görüntü kalitesi var. Kimse yapmadı bunu. Bilgisayarların entegre ekranlarının kalitesi arttıkça film izleme özelliği de artıyor" dedi.Sesi ve görüntüyü yüksek kalite ile monitöre de aktarmak gerektiğine vurgu yapan Sinan Dumlu "Bu da ilgi alanımız içinde. Fotoğrafçılık da bizim alanımız. Bizim ilk 8K monitörlerimiz daha çok tasarımda, tekstilde kullanılıyor. Araba ve tekstilde çok yüksek çözünürlüklere ihtiyaç var. Ayırca yapay zekaya için altyapı çözümleri de sunmaya başladık" diye konuştu.Sinan Dumlu şöyle devam etti: "Şirketler birleşirken biz kendimize büyük veri, nesnelerin interneti, bulut bilişim, endüstri 4.0 gibi dijital transformasyon alanını belirledik. Bunların hiçbiri tek başına bir şey yapmıyor. Biz uçtan uca resim çizdik, yapay zekaya geçersek, 2018’de insan-makine işbirliğinin en önemli kırılım noktalarından biri olacağını iddia ediyoruz."Sinan Dumlu dijital para madenciliği ile ilgili yapılan gelişmeleri şöyle anlattı: "Klasik sistemde bir yerde server, üzerinde sunucular, arkasında network var. Sürekli veri aktığı için yük artıyor ama hesaplama gücü aynı miktarda artmıyor. O zaman da sistem tıkanmaya başlıyor. Şimdi network kısmı ortadan kalktı, sunucu ile depolama aynı kutuda ve içinden bağlı.Bunu yığabiliyorsunuz. Böylelikle veri depolamaya paralel hesaplama gücünü artırıyorsunuz. Siz veri madenciliğine uygun yazılım mı yazacaksınız yoksa bunun çalışacağı sunucu, veri depolama, network sistemlerini kurmak için mi enerji harcayacaksınız? DELL EMC diyor ki ben sana bunu bloklar halinde vereceğim sen sadece veri madenciliği yazılımlarını geliştir, enerjini oraya harca. Bu eskiden bilgisayar toplamaya benziyor, şimdiler de üzerinde işletim sistemi olan bilgisayarları hazır bir şekilde bulabiliyorsunuz."