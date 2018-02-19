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Della Miles ve İlhan Şeşen’li Kent'in yeni albümü; Geceyi Kaçırma

Kent, yepyeni albümü “Geceyi Kaçırma” ile iddialı bir geri dönüş yapmaya hazırlanıyor

Della Miles ve İlhan Şeşen’li Kent'in yeni albümü; Geceyi Kaçırma
2002 yılında Abdullah Bülbül ve Seçkin Ara tarafından kurulan Kent grubu yepyeni albümü “Geceyi Kaçırma” ile sıkı bir geri dönüşe hazırlanıyor. Arpej Yapım etiketi ile müzikseverlerle buluşan albümde 6 parça bulunuyor.


Michael Jackson Ve Whitney Houston’ın vokalistinden düet


Kent, “Geceyi Kaçırma” albümünün ilk klibini uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan Della Miles ile birlikte düet yaptıkları “Yalan” isimli parçalarına çektiler. Albüme adını veren “Geceyi Kaçırma” ve “Hiç Sanmam” şarkılarının söz ve müziği ise İlhan Şeşen’e ait.


 


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