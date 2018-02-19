Della Miles ve İlhan Şeşen’li Kent'in yeni albümü; Geceyi Kaçırma

2002 yılında Abdullah Bülbül
ve Seçkin Ara
tarafından kurulan Kent grubu yepyeni albümü “Geceyi Kaçırma
” ile sıkı bir geri dönüşe hazırlanıyor. Arpej Yapım etiketi ile müzikseverlerle buluşan albümde 6 parça bulunuyor.
Kent
Michael Jackson Ve Whitney Houston’ın vokalistinden düet
, “Geceyi Kaçırma” albümünün ilk klibini uzun yıllar Michael Jackson
ve Whitney Housto
n başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapan Della Miles
ile birlikte düet yaptıkları “Yalan
” isimli parçalarına çektiler. Albüme adını veren “Geceyi Kaçırma” ve “Hiç Sanmam” şarkılarının söz ve müziği ise İlhan Şeşen
’e ait.
Nazlı Erdol