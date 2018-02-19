Della Miles ve İlhan Şeşen’li Kent'in yeni albümü; Geceyi Kaçırma



Michael Jackson Ve Whitney Houston’ın vokalistinden düet

Nazlı Erdol

2002 yılındavetarafından kurulan Kent grubu yepyeni albümü “” ile sıkı bir geri dönüşe hazırlanıyor. Arpej Yapım etiketi ile müzikseverlerle buluşan albümde 6 parça bulunuyor., “Geceyi Kaçırma” albümünün ilk klibini uzun yıllarven başta olmak üzere birçok sanatçının vokalistliğini yapanile birlikte düet yaptıkları “” isimli parçalarına çektiler. Albüme adını veren “Geceyi Kaçırma” ve “Hiç Sanmam” şarkılarının söz ve müziği ise’e ait.