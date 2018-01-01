Demba Ba, Beşiktaş'a dönüyor!

KARTAL BA'DAN HEP KÂR ETMİŞTİ

MESAJI DA VERDİ

Erdinç Şahin

, eski yıldızına kavuşmak için artık saatleri sayıyor. Tüm sağlık kontrollerinden temiz çıkan, kulübüile olan bonservis problemini de kendisi çözenileher konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Buna göre deneyimli golcüye 1.5 yıl için toplamda 4 milyon Euro (18 milyon TL) ödenecek.Anlaşma uyarınca, eski golcüsüne transferin resmen açılacağı 4 Ocak 2018’den hemen sonra resmi imzayı attıracak.’yı ilk döneminde Chelsea’den 6 milyon Euro’ya (36 milyon TL) satın alan Kara Kartal, aynı oyuncuyu ardından Çin’in Shenhua ekibine tam 13 milyon Euro’ya (58,5 milyon TL) göndermişti. Siyah-Beyazlılar, Ba’yı daha sonra da kiralık olarak oynatmıştı.taraftarına bir mesaj da gönderen, özetle şu ifadeleri kullanmıştı: “Beşiktaş, benim yuvam. Beşiktaş taraftarları ise ailem... Ailemi çok özledim. Umarım aileme geri dönebilirim. Takım arkadaşlarımı, stadımızı... Beşiktaş’la ilgili her şeyi çok özledim. Sakatlığımla ilgili bir problemim kalmadı. Sahalara geri dönmeye hazırım.”