Demba Ba: İnanmayanları susturacağım

"GÜCÜMÜ GÖSTERECEĞİM"

Erdinç Şahin

Süper Lig’in flaş ekibi Göztepe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Demba Ba, yeni takımıyla olan hedefleriyle ilgili olarak FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Takımının geçen hafta Sivasspor’u 1-0’lık skorla geçtiği maçta 3 puanı getiren golü kaydeden Senegalli futbolcu, şovuna ilerleyen maçlarda da devam edeceğini söyledi. 32 yaşındaki futbolcu, “Türkiye’yi ve insanlarını çok seviyorum. Kariyerime burada devam etmemin en önemli sebebi bu. Yeni bir şehirdeyim ve adapte olmaya çalışıyorum. Şu anda benim için her şey çok iyi gidiyor. Umarım takımıma katkı vermeye devam ederim” ifadelerini kullandı.Sivasspor’a ceza sahası dışından attığı gol, sosyal medyada paylaşım rekorları kıran, sezonun ilk yarısını özel olarak çalışarak geçirdiğini ve emeğinin karşılığını almaya başladığı için mutlu olduğunu belirtti. Göztepe’ye transferi döneminde, “Sakatlığı tam geçmedi” yorumları yapılan tecrübeli futbolcu, “Attığım bu golle gücümü gösterdim. İnşallah atacağım gollerle beni eleştirenleri ve bana inanmayanları susturmaya devam edeceğim” sözlerini sarf etti.