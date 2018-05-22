Demba Ba pahalı geldi

Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre; Süper Lig'de bu sezon golcülerinden çok çeken Beşiktaş'ta yönetim pazarlık yaptığı eski golcüsü Demba Ba'da aradığını hala bulamadı. Başkanvekili Ahmet Nur Çebi, 1+1 yıllık sözleşme çerçevesinde senelik 2.5 milyon Euro önerisinde bulunmuş, Senegalli golcü ise yıl başına 1'er milyon Euro bonus istemişti. Bu esnada Demba Ba'nın eski kulübü Shanghai Shenhua'nın 2 yıllık 20 milyon Euro değerindeki sözleşme yenileme teklifi, siyah-beyazlıların elini zayıflattı. Senegalli golcünün gönlü Beşiktaş'ta olsa da aradaki farkın azalmaması halinde Çin'e gitmesi daha yüksek ihtimal olarak öne çıkıyor. Bu arada Trabzonspor'un forveti Burak Yılmaz için de görüşmeler bu hafta içinde başlayacak.

KAMP SLOVAKYA'DA

Yeni sezon hazırlıklarına 30 Haziran'da başlama kararı alan Beşiktaş, birinci kamp dönemini Slovakya'da geçirecek. Daha önce Galatasaray'ın da da kamp yaptığı Tuna Nehri kenarındaki tesislerde çalışacak olan Kara Kartal, 11 Temmuz'da 2 gün izin yaptıktan sonra Avusturya'daki ikinci kamp dönemine giriş yapacak. Siyah-beyazlılar, toplamda 3 ya da 4 hazırlık maçı planlıyor.