Demba Ba transferinde sıcak gelişme!

LİGİ YAKINDAN TANIYOR

1.5 +1 YILLIK İMZA ATACAK!

Erdinç Şahin

Beklenen gün geldi çattı. Geçen sezon kiralık oynadığı’tan ayrıldıktan sonra’ya dönen, ikinci bir sakatlık yaşadığı için hiç forma giyemediğikulübüyle yollarını ayırdı.Bonservisini eline alan Demba Ba’ya imza attırmak için sağlık raporlarının gelmesini bekleyen Beşiktaş yönetimi, ‘Sağlamdır’ raporunun ardından karar vermek için bugün toplanacak. Siyah-Beyazlı yönetim, sağlık kurulunun da bulunduğu bir ortamda Demba Ba’nın durumunu son kez masaya yatıracak.Teknik Direktör’in bu konuda görüşlerinin olumlu olduğu biliniyor. Güneş geçen sezon birlikte çalıştığı Demba’nın ara transferde gelmesinin daha isabetli olacağını düşünüyor.Hem Beşiktaş camiasını hem de’ni tanıyan Senegalli yıldızın uyum sorunu yaşamayacağına inanan Şenol Güneş, yönetime de bu konudaki fikirlerini iletti. Güneş, Başkan’la yaptığı son değerlendirmede de bu görüşlerini aktardı.Kulüple Demba arasındaki mali şartlarda fazla sorun yok. Demba’nın isteği 2.5 yıl. Beşiktaş 1.5+1 istiyor. 32 yaşındaki Senegalli oyuncunun sakatlıktan sonra ne kadar verimli şekilde geri döneceği konusunda endişeler var. Ancak Başkan Fikret Orman’ı bu konuda rahatlatan en önemli konu Teknik Direktör Şenol Güneş’in, Ba’ya duyduğu güven. Haftaya iş resmileşecek.