Demet Akalın: 4 tane viski içtim o yüzden

Son dönemlerde kızı Hira’ya
sosyal medya hesabı açtığı haberleriyle gündeme gelen Demet Akalın
, geçen akşam Ebru Gündeş'in
konserindeydi.
2. sayfa Official Instagram'dan Demet Akalın ve Ebru Gündeş'in konserden bir fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğrafın altına Demet Akalın'ın
hayranı;
"Demet Akalın'ın sesi duygu veriyor ama farkında değil. Aptal yorumlar yüzünden kadının özgüveni kırılmış kaçıyor dolayısıyla. Ama bana gerçekten duygu veriyor illa noktalara dan dan basıp kazulet gibi mi şarkı söylemek" yazdı.
'YOK KIZ UMRUM DEĞİL'
Hayranının yorumuna Demet Akalın
şu şekilde cevap verdi:
"Yok kız umrum değil, 4 tane viski içtim ondan. Ben kim Ebru Gündeş kim, az biraz ayıp. Arabesk onun kitabı, tersten yazar okur. Nacizane biz de okuduk. Ebru Gündeş kraliçedir her zaman."
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Elif Bayram