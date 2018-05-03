Demet Akalın: 4 tane viski içtim o yüzden



'YOK KIZ UMRUM DEĞİL'

Demet Akalın'ın kızı Hira kendini aştı

Demet Akalın ile Alişan barışıyor mu?

Elif Bayram

Son dönemlerde kızısosyal medya hesabı açtığı haberleriyle gündeme gelen, geçen akşamkonserindeydi.2. sayfa Official Instagram'dan Demet Akalın ve Ebru Gündeş'in konserden bir fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğrafın altınahayranı;"Demet Akalın'ın sesi duygu veriyor ama farkında değil. Aptal yorumlar yüzünden kadının özgüveni kırılmış kaçıyor dolayısıyla. Ama bana gerçekten duygu veriyor illa noktalara dan dan basıp kazulet gibi mi şarkı söylemek" yazdı.Hayranının yorumunaşu şekilde cevap verdi:"Yok kız umrum değil, 4 tane viski içtim ondan. Ben kim Ebru Gündeş kim, az biraz ayıp. Arabesk onun kitabı, tersten yazar okur. Nacizane biz de okuduk. Ebru Gündeş kraliçedir her zaman."