Demet Akalın Beykoz'daki evinden Cannes'ı karıştırdı!
Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Ahlat Ağacı' Cannes Film Festivali'ndeki galada 15 dakika ayakta alkışlandı. Sosyal medya oyuncuların kıyafetleri, pozları ve Demet Akalın'ın Instagram paylaşımı ile çalkalandı
Demet Akalın başrol oyuncusu Doğu Demirkol'un, Hazar Ergüçlü'nün önüne çıkıp elbisesini kapatmasına sinirlendi! Doğu Demirkol'un üstüne çarpı işareti koyup ''Kimsin ya kızı kapamışsın! Cidden tanımıyorum. Kim bu? Yönetmeni de kapatmış'' diye yazdı. Takipçileri popçuyu cahillikle suçlayıp ''Afişe bak, o başrol oyuncusu'' diye yazdılar.
İKİNCİ 'ÖNE GEÇME' VAKASI
Demet Akalın tepkinin büyümesi üzerine cevap verdi: ''Saygı, hanımların önüne atlamamakla başlar! Filmi
seyredeceğim. İnşallah insanların önüne geçecek performansı vardır. Kibarlık iyi bir şeydir.''
'Ahlat Ağacı'nın diğer oyuncusu Murat Cemcir'in, rol arkadaşı Bennu Yıldırımlar'ın önüne geçmesi de çok tartışıldı ve ''Ayıp'' olarak nitelendirildi. Bu arada Bennu Yıldırımlar'ın elbise, saç ve makyajı ''Daha özenli olmalıydı'' diye eleştirildi.
DEMET AKALIN'A GELEN YORUMLAR:
''Sen kimsin de bir oyuncunun üstünü çizersin?''
''O kişi başrol oyuncusu Doğu Demirkol. Süs niyetine durmuyor.''
''Delikanlı çocuk. Kızın kıyafetinin dandikliğini örtmeye çalışmış.''
''Nuri Bilge yeni filminde Demet Akalın tarzı varoluşsal cahilliğin dışavurumu üzerinde durmalı.''