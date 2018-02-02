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Demet Akalın'dan 120 bin TL'lik elbise açıklaması

Uludağ'da düzenlenen WinterFest'te sahne alan Demet Akalın, üniversiteli gençleri soğuk havada eğlenceli şarkılarıyla ısıttı

02 Şubat 2018, Cuma 09:29
Demet Akalın'dan 120 bin TL'lik elbise açıklaması
120 bin TL’lik kıyafeti ile gündeme gelen Demet Akalın Türkiye’de bulunan ünlülerle pişti olmak istemediği için Milano’dan alışveriş yaptığını belirtti. Aldığı sahnede doğum günü olan bir kıza sahnede giydiği beyaz yırtmaçlı elbisesini hediye etti.


DEMET AKALIN SAHNE KIYAFETİNİ HAYRANINA HEDİYE ETTİ


Demet Akalın festivalde, yeni albümü ve eskimeyen şarkılarıyla iki saat boyunca sahnede kaldı. Demet Akalın, albümü ve popüler şarkılarının yanı sıra gençleri eğlendirmek için hareketli parçalar söyledi. ‘Ankara’nın Bağları’ şarkısı seslendiren Demet Akalın, yüzlerce seyircisinden alkış aldı. Çıktığı sahnede doğum günü olan bir kız hayranına ise sahnede de giydiği beyaz yırtmaçlı elbisesini hediye etti.



Gazetecilere açıklamalarda bulunan Demet Akalın, “Yollarda kar yoktu, gayet rahat geldik. Burada her seferinde bir macera yaşıyoruz. Ya yolda kalıyoruz, ya da burada mahsur kalıyoruz. Bu sefer gayet güze yarın da burada kalacağım” dedi.


PİŞTİ OLMAMAK İÇİN…


120 bin TL’lik kıyafetiyle gündeme gelen Demet Akalın, “Sizin gördüğünüz elbiselerin fiyatlarının hepsi İstanbul fiyatı. Ben Milano’ya neden gidiyorum, çünkü orada daha ucuz. Ayrıca bir çok markanın Milano’dan bana indirimi var. Ben burada kimseyle pişti olmamak için, zaten kim benim gibi delice giyinebilir ki” dedi.

Konser sonunda Uludağ’da kalmayı planlayan Demet Akalın, sucuk partisi vereceğini açıkladı.

İHA


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