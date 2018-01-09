Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ay Allah'ına kurban be!

Şarkıcı Demet Akalın ile eşi Okan Kurt, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın konvoyu geçerken ilginç bir tepki verdi

09 Ocak 2018, Salı 10:10
Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ay Allah'ına kurban be!
Şarkıcı Demet Akalın kocası Okan Kurt'la birlikte araçta seyir halindeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna denk geldi.

Sosyal medya paylaşımlarında yaptığı imla hatalarından dolayı takipçileri tarafından sürekli eleştirilen Demet Akalın, son paylaşımıyla yine şaşırtmadı.

Eşi Okan Kurt'la birlikte aracında yolculuk ederken bir anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuyla karşılayan Demet Akalın, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak story'de yine yazım hatası yaptı.

Demet Akalın şoke oldu: Hayranı hediye ettiği çizmeyi satışa çıkardıDemet Akalın şoke oldu: Hayranı hediye ettiği çizmeyi satışa çıkardı

Demet Akalın, ''Ay Allahına kurban be Cımhurbaşkanım'' yazarak duyduğu heyecanı paylaşmak istedi. Videoda Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'un büyük heyecan yaşadığı seslerine yansıyor.

İŞTE DEMET AKALIN'IN O PAYLAŞIMI:



Demet Akalın şoke oldu: Hayranı hediye ettiği çizmeyi satışa çıkardıDemet Akalın şoke oldu: Hayranı hediye ettiği çizmeyi satışa çıkardı
Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye ettiDemet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti
Demet Akalın ve Özlem yıldız barıştı Demet Akalın ve Özlem yıldız barıştı
Hande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı, Demet Akalın çıldırdıHande Yener, Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaştı, Demet Akalın çıldırdı
Demet Akalın - Rihanna tartışmasıDemet Akalın - Rihanna tartışması

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Seda Sayan Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Sosyal medyanın diline düştü

Seda Sayan Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Sosyal medyanın diline düştü
Davut Güloğlu’na haciz şoku!

Davut Güloğlu’na haciz şoku!
Survıvor 2018 yarışmacıları (Survıvor 2018 All Star'ın ilk tanıtımı yayınlandı)

Survıvor 2018 yarışmacıları (Survıvor 2018 All Star'ın ilk tanıtımı yayınlandı)
Tülin Şahin ile Cindy Crawford kesin akraba

Tülin Şahin ile Cindy Crawford kesin akraba
Feyza Civelek: Yumruk atan polisi ısırdım

Feyza Civelek: Yumruk atan polisi ısırdım
Süreyya Yalçın bu kez sahte kürk giydi

Süreyya Yalçın bu kez sahte kürk giydi

Şebnem Çapa korkudan denize giremedi

Şebnem Çapa korkudan denize giremedi
Faruk Sabancı: Eski takım elbisem şaka gibi

Faruk Sabancı: Eski takım elbisem şaka gibi
Tuncay Şanlı: Aşk yok muhabbet var

Tuncay Şanlı: Aşk yok muhabbet var
İsmail Hacıoğlu: Hayatımdaki eksikler tamamlandı

İsmail Hacıoğlu: Hayatımdaki eksikler tamamlandı
'Arif V 216' ilk 3 günde 18.5 milyon TL hasılat yaptı

'Arif V 216' ilk 3 günde 18.5 milyon TL hasılat yaptı