Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ay Allah'ına kurban be!

Şarkıcı Demet Akalın
kocası Okan Kurt
'la birlikte araçta seyir halindeyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'
ın
konvoyuna denk geldi.
Sosyal medya paylaşımlarında yaptığı imla hatalarından dolayı takipçileri tarafından sürekli eleştirilen Demet Akalın
, son paylaşımıyla yine şaşırtmadı.
Eşi Okan Kurt'
la birlikte aracında yolculuk ederken bir anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konvoyuyla karşılayan Demet Akalın
, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak story'de yine yazım hatası yaptı.
Demet Akalın şoke oldu: Hayranı hediye ettiği çizmeyi satışa çıkardı
Demet Akalın
, ''Ay Allahına kurban be Cımhurbaşkanım'' yazarak duyduğu heyecanı paylaşmak istedi. Videoda Demet Akalın ve eşi Okan Kurt
'un büyük heyecan yaşadığı seslerine yansıyor.
İŞTE DEMET AKALIN'IN O PAYLAŞIMI:
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