Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ay Allah'ına kurban be!

Demet Akalın şoke oldu: Hayranı hediye ettiği çizmeyi satışa çıkardı

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Demet Akalın şoke oldu: Hayranı hediye ettiği çizmeyi satışa çıkardı

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kocası'la birlikte araçta seyir halindeykenınkonvoyuna denk geldi.Sosyal medya paylaşımlarında yaptığı imla hatalarından dolayı takipçileri tarafından sürekli eleştirilen, son paylaşımıyla yine şaşırtmadı.Eşila birlikte aracında yolculuk ederken bir anda'ın konvoyuyla karşılayan, o anları kayıt altına alarak sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak story'de yine yazım hatası yaptı., ''Ay Allahına kurban be Cımhurbaşkanım'' yazarak duyduğu heyecanı paylaşmak istedi. Videoda'un büyük heyecan yaşadığı seslerine yansıyor.