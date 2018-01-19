Demet Akalın'dan Kim Kardashian'a ayar!

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Şarkıcı Demet Akalın
, Kim Kardashian'
a çıplak poz
verdiği için kızmış ve ayarı vermiş.
Genelde yaptığı yazım hatalarıyla eleştirilen Demet Akalın, Kim Kardashian
'ın fotoğrafına da yaptığı yorumla bu kuralını bozmadı.
Demet Akalın'ın imla hataları isyan ettirdi!
İngilizce yazdığı ''You'r mum!!!!!!!!! (Sen annesin demek istiyor) yorumunu gören Kim Kardashian
'ın hayranları bu fırsatı kaçırmayıp Demet Akalın
'ı bozguna uğrattı.
Kim Kardashian’a rakip gösterilen Metisha Schaefer, Türk çıktı!
Kim Kardashian yatağından paylaşınca hayranlar coştu
''KISKANDIN MI?''
'Kara cahilsin', 'Yazdıklarından hiçbir şey anlamadım' Kıskandın mı?' gibi eleştirilerde bulunan Kim Kardashian
'ın hayranlarından bazıları da doğru cümleyi tırnak içerisinde yeniden yazarak Demet Akalın
'a İngilizce dersi verdi.
Kim Kardashian'dan çırılçıplak pozların çekim arkası
Kim Kardashian geri çekil: Daha geniş kalçalı bir rakibin geliyor
Çiğdem Saltık