Demet Akalın'dan Kim Kardashian'a ayar!

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verdiği için kızmış ve ayarı vermiş.Genelde yaptığı yazım hatalarıyla eleştirilen'ın fotoğrafına da yaptığı yorumla bu kuralını bozmadı.İngilizce yazdığı ''You'r mum!!!!!!!!! (Sen annesin demek istiyor) yorumunu gören'ın hayranları bu fırsatı kaçırmayıp'ı bozguna uğrattı.'Kara cahilsin', 'Yazdıklarından hiçbir şey anlamadım' Kıskandın mı?' gibi eleştirilerde bulunan'ın hayranlarından bazıları da doğru cümleyi tırnak içerisinde yeniden yazarak'a İngilizce dersi verdi.