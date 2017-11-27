Demet Akalın'dan Nursel Ergin'e çok sert sözler: Yazıklar olsun sana! (Nursel Ergin kimdir?)

"BİZ DE BUNLARA PRİM VERELİM"

İŞTE O TWEET:

KANSERİ YENEN İŞ ADAMININ OĞLU DEĞİL, İLK EŞİYDİ

NELER OLMUŞTU?

NURSEL ERGİN'DEN DEMET AKALIN'A YANIT

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin kimdir? Hikayesi Türkiye'yi ağlatmıştı, şimdi herkes onu konuşuyor!

Ayser Çobanoğlu

' yarışmasıyla tanınan, yemek programı sunucusu, nişanlısıile önceki akşam evlendi.'in "Her şeye rağmen evlendik" sözleri'ın tepkisine neden oldu.sayfasından isim vermeden şunları yazdı:"Arkada kanserli bebek bırak. Üstüne evlenirken 'her şey inat' de. Yuhhh yuh! Biz de bunlara prim verelim. Televizyona çıksınlar. Bize yazıklar olsun."Sosyal medya'ın mesajı'e gönderdiğini hemen anladı. Ancak Demet Akalın '' konusunda yanılmıştı. Çünkü kanseri yenen Murat Akyer'in çocuğu değil, ilk eşiydi.'in ilk eşi, 2 çocuğunun annesi Kamer Akyer, Şubat 2016'da lenfomaya yakalandı. Mayıs 2016'da hastalığı yendi. Çift, avukatları aracılığıyla yaptıkları açıklamada tedavi boyunca ilişkilerinin arkadaşlığa dönüştüğünü, bu sebeple evliliklerinin bittiğini açıkladı. Eylül 2016'da boşandılar.evliykenile ilişkisi olduğu haberlerini de yalanladı.'inhesabından bir takipçisi Demet Akalın'ın paylaşımını hatırlatınca Ergin de suskunluğunu şu sözlerle bozdu:''Demet, Seren, birbirlerinin aynı mantıkta asla kale almayacağım, gündemde kalmak için ne yapacağını şaşırmış iki şahıs. Beni hiç ilgilendirmiyor. Diğer kanallar magazinden anlamıyor herhalde, hiç başka kanalda konuşulmayan bu konuyu çevirip olayın ekmeğini yemeğe çalışıyor bunlar. Üstelik olayın aslı bu değilken. Herkes kendisine baksın, valla ben gülüyorum hiç etkilenmiyorum. Dürüstlükte, kadınlıkta, namusta elime suyu dökmeye bile layık değiller.''İsminiisimli programla duyuran, İstanbul’da 30 Temmuz 1980’de doğdu.Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin’in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Begüm adında bir kızı var.2008 senesindetarafından sunulan '' adlı yarışmayla herkes tarafından tanınan, kısa sürede samimiyeti ve içtenliğiyle izleyicilerin gönlünü kazanmış ve anlattığı hayat hikayesiyle insanları derinden etkilemiştir.Yarışmanın ardından TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat veren Nursel Ergin, ardından Kanal D ekranında Mutfağım adlı yemek programıyla farklı kültürlerin yemeklerini izleyiciyle buluştu.37 yaşındaki Nursel Ergin, 2015 yılında Show tv ekranına transfer olup ve Nursel’in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi.