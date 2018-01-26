Demet Akalın’dan ‘Sabah ezanı’ tweeti

Geçen gün ailece çıktıkları İtalya tatilinden 8 bavulla dönen Demet Akalın,
sosyal medya hesabından magazin muhabirine verdiği yanıtla yine dikkatleri üzerine çekti.
Yeni başlayan yılla birlikte polemiğe girmeyeceğini söyleyen ve meslektaşlarıyla yaşadığı sürtüşmeleri bitireceğini açıklayan Demet Akalın
ne yazık ki sadece birkaç gün sonra şarkıcı Hande Yener’le
girdiği polemikle gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyadan birbirleri hakkında açıklamalarda bulunan ikiliden Demet Akalın, aktif olarak kullandığı hesabından bu defa magazin muhabiri Seyhan Erdağ’ın bir tweetine yanıt verdi.
Seyhan Erdağ’ın;
'İRONİ Mİ YAPIYORSUN SEYHAN ANLAMADIM'
“İstanbul’da Sabah Ezanları’nın sesini ancak caminin dibine giderseniz duyarsınız evinizden duyamazsınız! Bu kadar ses kıstırıldığına göre demek ki insanlar uyanmasın diye düşünülüyor!” şeklinde bir tweetini gören Demet Akalın,
yakından tanıdığı muhabirin paylaşımına; “Şuan 5 camininkini duyuyorum yattığım yerden… İroni mi yapıyorsun ne yapıyorsun Seyhan, anlamadım bacım” cevabını verdi.
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