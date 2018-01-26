Demet Akalın’dan ‘Sabah ezanı’ tweeti



'İRONİ Mİ YAPIYORSUN SEYHAN ANLAMADIM'

Demet Akalın İtalya'dan 8 bavulla geldi

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Elif Bayram

Geçen gün ailece çıktıkları İtalya tatilinden 8 bavulla dönensosyal medya hesabından magazin muhabirine verdiği yanıtla yine dikkatleri üzerine çekti.Yeni başlayan yılla birlikte polemiğe girmeyeceğini söyleyen ve meslektaşlarıyla yaşadığı sürtüşmeleri bitireceğini açıklayanne yazık ki sadece birkaç gün sonra şarkıcıgirdiği polemikle gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyadan birbirleri hakkında açıklamalarda bulunan ikiliden Demet Akalın, aktif olarak kullandığı hesabından bu defa magazin muhabiri Seyhan Erdağ’ın bir tweetine yanıt verdi.“İstanbul’da Sabah Ezanları’nın sesini ancak caminin dibine giderseniz duyarsınız evinizden duyamazsınız! Bu kadar ses kıstırıldığına göre demek ki insanlar uyanmasın diye düşünülüyor!” şeklinde bir tweetini görenyakından tanıdığı muhabirin paylaşımına; “Şuan 5 camininkini duyuyorum yattığım yerden… İroni mi yapıyorsun ne yapıyorsun Seyhan, anlamadım bacım” cevabını verdi.