Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı'nın başrol oyuncusu Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından Demet Akalın'ı ti'ye almaya devam ediyor.

Cannes Film Festivali'ndeki galada Ahlat Ağacı filminin oyuncuları basına poz vermiş ve görüntülerde oyuncu Doğu Demirkol'un Hazar Ergüçlü'nün önüne çıkıp elbisesini kapatmasına Demet Akalın'dan sert tepki gelmişti. Bunun üzerine Akalın'a sosyal medyada takipçileri ağır eleştirilerde bulunmuştu.

EİFFEL'İ DE KAPATMIŞ

Doğu Demirkol, Demet Akalın'ın tepkisine karşılık son paylaşımında "Eiffel'i de kapatmış! Kim bu! Tanımıyorum ya tanımıyorum" diyerek gönderme yaptı.





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DEMET AKALIN'IN PAYLAŞIMI



