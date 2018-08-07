Önceki gece Demet Akalın Bodrum Pasha kulüpte konser verdi. Şarkı arasında kızı Hira’nın hayvanları çok sevdiğinden söz eden Demet Akalın, “Burada da kendisine bir tane köpek aldı. ‘Bunu İstanbul’a götüreceğiz değil mi?’ diyor. İstanbul’daki evde de köpeğimiz, civcivlerimiz, kuşumuz, 2 tane tavşanımız, bir tane atımız var. Atı Berkay almıştı ona 2 sene önce. Doğum günü hediyesiydi." diyerek kızı Hira'nın hayvan sevgisini dile getirdi.

'IŞIN KARACA ATLARDAN ÇOK PARA KAZANIYOR'

Konu Işın Karaca'ya gelince ise Demet Akalın ilginç açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"Işın Karaca’ya rakip olacağım. Işın deli para kazanıyor. Gözüm Işın’ın parasında. Atlardan çok para kazanıyor. Diyor ki 14 tay var, yarışlar, marışlar. Şaka yapıyorum tabi. Anlamadığım bir sektör. Hira’nınki at değil, midilli falan. Geçen gittim çiftliğe, ‘midilli tüp bebek tedavisi görüyor, bu doğursun bir işe yarasın’ dediler. İyi dedim bende” şeklinde konuştu.

İHA

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