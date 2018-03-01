Demet Akalın-Hande Yener çekişmesinde son perde: Uzaklaştırma kararı kaldırıldı

Hande Yener,
geçen aylarda sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili ithamlarda bulunan
Demet Akalın'dan şikayetçi olmuş ve inceleme sonucu Demet Akalın
hakkında iki ay uzaklaştırma kararı verilmişti.
Hande Yener’in Demet Akalın’a aldırdığı uzaklaştırma kararı Demet Akalın’ın karşı dava açması sonucu kaldırıldı. Yani Hande Yener’in Demet Akalın için aldırdığı o karar artık yok hükmünde.
İŞTE O MAHKEME KARARI:
MAHKEME KORUNMA TALEBİNİ REDDETMİŞTİ
Seren Serengil’den korunmak için daha önce mahkemeye başvuran Hande Yener, basın mensuplarına menfaat temini vaadinde bulunarak kendisini kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalıştığını iddia ettiği Demet Akalın’dan korunmak için dilekçe verdi. Mahkeme Hande Yener’in korunma talebini reddetti. Hal böyle olunca Demet Akalın'dan cevap gecikmedi.
DEMET AKALIN'DAN HANDE YENER'E GÖNDERME
Konunun basına yansımasının ardından haber küpürünü sayfasında paylaşan Demet Akalın şunları yazdı: "Senin adını anmam ben! Kendi kendini küçük düşürüyorsun bu gördüğün hayallerle! Senin için delil toplamaya devam! Yüce Adalet gerçekler ve doğrular için işbaşında! Çok istiyorsun muhatap olmamı ama nafile... Gazeteciyi podyumdan indir! Sorumlusu Demet Akalın! Allah yardmcın olsun gerçekten yardımcın olsun..."
HANDE YENER, SEREN SERENGİL VE DEMET AKALIN ARASINDA NE OLDU?
Hande Yener
geçen günlerde İzmir'deki bir fuara davetli olarak katıldı. Standda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, Duymayan Kalmasın muhabiri Selçuk İnci
ile tartıştı ve şunları söyledi: "Şu anda bu arkadaşlar benim röportajımı sabote ediyorlar. Ben o kanalla hiçbir şekilde çalışmıyorum. Kimin adamı olduklarını da biliyorum. Yasaklı elemanlar benim olduğum yere girmezlerse sevinirim"
HANDE YENER YAKA PAÇA ALANDAN ATTIRDI
Hande Yener'in
konuşmasının ardından korumalar, muhabir ve kameramanı yaka paça fuar alanından çıkardı.
Duymayan Kalmasın programının yorumcuları Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil
yaşanan bu hadise hakkında yorumlarda bulundu.
'BENİM MUHABİRİMİN TARTAKLANMASINI İSTEMİYORUM'
Cengiz Semercioğlu,
"Hande Yener’in iddiasına göre ekibimizin uçak biletlerini Demet Akalın aldırmış. Ben bir gazeteciyim benim muhabirimin Hande Yener’in talimatıyla tartaklanmasını kabul etmiyorum" dedi.
'BENİM İÇİN HANDE'NİN BİR HABER DEĞERİ YOK'
Seren Serengil
ise, "Benim için Hande Yener’in bir haber değeri yok. Star’ı ve bizim programı temsil eden bir muhabirin röportajı sabote ettiğinin düşünülmesi ve böyle bir iftiranın atılması bana yanlış geliyor önemli olan o çocuğun oradan yaka paça atılması" açıklamalarında bulundu.
Telefonla canlı yayına bağlanan şarkıcı Demet Akalın ise yaşanan olaylar hakkında şunları söyledi:
Ben ne kimseye bilet aldım ne de başka bir şey. Uçakta karşılaştım, muhabir Selçuk ile biraz konuştuk sonra ben uyuyakaldım. Hande Yener’in adını bile anmıyorum. Ben böyle bir çirkinliğin içinde yer almak istemiyorum. Onun bir hayal dünyası var. Adımı da artık anmasın. Ben onun için üzülüyorum.
Herkes kendi işine, gücüne baksın. Böyle bir iftira olabilir mi? Ben Hande'yi yok sayıyorum. Benim kimseyle derdim yok. Ben neden Selçuk’a bilet alayım? Niye durduk yere muhabir çağırayım? Ben hiç o toplara girmeyeceğim. Ben artık eski Demet Akalın değilim.
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Senim Tanay