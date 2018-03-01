Demet Akalın-Hande Yener çekişmesinde son perde: Uzaklaştırma kararı kaldırıldı

İŞTE O MAHKEME KARARI:

MAHKEME KORUNMA TALEBİNİ REDDETMİŞTİ

DEMET AKALIN'DAN HANDE YENER'E GÖNDERME

HANDE YENER, SEREN SERENGİL VE DEMET AKALIN ARASINDA NE OLDU?

HANDE YENER YAKA PAÇA ALANDAN ATTIRDI

'BENİM MUHABİRİMİN TARTAKLANMASINI İSTEMİYORUM'

'BENİM İÇİN HANDE'NİN BİR HABER DEĞERİ YOK'

Hande Yener, Demet Akalın'dan şikayetçi oldu: 3 gün hapis yatabilir

Yeşim Salkım, Seren Serengil ile Hande Yener'in savaşına karıştı!

Senim Tanay

geçen aylarda sosyal medya üzerinden kendisiyle ilgili ithamlarda bulunanDemet Akalın'dan şikayetçi olmuş ve inceleme sonucuhakkında iki ay uzaklaştırma kararı verilmişti.Hande Yener’in Demet Akalın’a aldırdığı uzaklaştırma kararı Demet Akalın’ın karşı dava açması sonucu kaldırıldı. Yani Hande Yener’in Demet Akalın için aldırdığı o karar artık yok hükmünde.Seren Serengil’den korunmak için daha önce mahkemeye başvuran Hande Yener, basın mensuplarına menfaat temini vaadinde bulunarak kendisini kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalıştığını iddia ettiği Demet Akalın’dan korunmak için dilekçe verdi. Mahkeme Hande Yener’in korunma talebini reddetti. Hal böyle olunca Demet Akalın'dan cevap gecikmedi.Konunun basına yansımasının ardından haber küpürünü sayfasında paylaşan Demet Akalın şunları yazdı:geçen günlerde İzmir'deki bir fuara davetli olarak katıldı. Standda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, Duymayan Kalmasın muhabiriile tartıştı ve şunları söyledi: "Şu anda bu arkadaşlar benim röportajımı sabote ediyorlar. Ben o kanalla hiçbir şekilde çalışmıyorum. Kimin adamı olduklarını da biliyorum. Yasaklı elemanlar benim olduğum yere girmezlerse sevinirim"konuşmasının ardından korumalar, muhabir ve kameramanı yaka paça fuar alanından çıkardı.Duymayan Kalmasın programının yorumcularıyaşanan bu hadise hakkında yorumlarda bulundu."Hande Yener’in iddiasına göre ekibimizin uçak biletlerini Demet Akalın aldırmış. Ben bir gazeteciyim benim muhabirimin Hande Yener’in talimatıyla tartaklanmasını kabul etmiyorum" dedi.ise, "Benim için Hande Yener’in bir haber değeri yok. Star’ı ve bizim programı temsil eden bir muhabirin röportajı sabote ettiğinin düşünülmesi ve böyle bir iftiranın atılması bana yanlış geliyor önemli olan o çocuğun oradan yaka paça atılması" açıklamalarında bulundu.Telefonla canlı yayına bağlanan şarkıcıise yaşanan olaylar hakkında şunları söyledi:Ben ne kimseye bilet aldım ne de başka bir şey. Uçakta karşılaştım, muhabir Selçuk ile biraz konuştuk sonra ben uyuyakaldım. Hande Yener’in adını bile anmıyorum. Ben böyle bir çirkinliğin içinde yer almak istemiyorum. Onun bir hayal dünyası var. Adımı da artık anmasın. Ben onun için üzülüyorum.Herkes kendi işine, gücüne baksın. Böyle bir iftira olabilir mi? Ben Hande'yi yok sayıyorum. Benim kimseyle derdim yok. Ben neden Selçuk’a bilet alayım? Niye durduk yere muhabir çağırayım? Ben hiç o toplara girmeyeceğim. Ben artık eski Demet Akalın değilim.