Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti



NÜFUS CÜZDANINI KONTROL ETTİ

Demet Akalın hasta hasta konser verdi

Demet Akalın'dan Işın Karaca'ya zeytin dalı

Elif Bayram

sahnede hayranlarını coşturdu. Tarsus´un kurtuluş gününde sahne almaktan mutlu olduğunu ifade belirten Demet Akalın, doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşınrdaki Duygu Temir´e 7 bin TL´ye aldığı çizmeyi hediye ederek onu mutlu etti., çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olupolmadığını kontrol etti ve konser sonunda çizmesini hayranına teslim etti.