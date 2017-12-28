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Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti

Tarsus'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümünde sahneye çıkan Demet Akalın, 7 bin TL'ye aldığı çizmesini doğum günü 27 Aralık olan hayranına hediye etti

28 Aralık 2017, Perşembe 15:01
Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti
Demet Akalın sahnede hayranlarını coşturdu. Tarsus´un kurtuluş gününde sahne almaktan mutlu olduğunu ifade belirten Demet Akalın, doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşınrdaki Duygu Temir´e 7 bin TL´ye aldığı çizmeyi hediye ederek onu mutlu etti.


NÜFUS CÜZDANINI KONTROL ETTİ


Demet Akalın, çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olup 
olmadığını kontrol etti ve konser sonunda çizmesini hayranına teslim etti.



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