Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti

Demet Akalın
sahnede hayranlarını coşturdu. Tarsus´un kurtuluş gününde sahne almaktan mutlu olduğunu ifade belirten Demet Akalın, doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşınrdaki Duygu Temir´e 7 bin TL´ye aldığı çizmeyi hediye ederek onu mutlu etti.
Demet Akalın
NÜFUS CÜZDANINI KONTROL ETTİ
, çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olup
olmadığını kontrol etti ve konser sonunda çizmesini hayranına teslim etti.
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