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Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan Seda Sayan'a yanıt

Seda Sayan'ın programına konuk olan Demet Akalın ve Okan Kurt, yayınlanan bir  videoda Akalın'ın eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a da yer verilince stüdyoda soğuk rüzgarlar esti. Okan Kurt, Demet Akalın'ın Instagram hesabı üzerinden olayla ilgili açıklamada bulundu

10 Ocak 2018, Çarşamba 22:42
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan Seda Sayan'a yanıt
Seda Sayan, şarkıcı Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'u programına davet etmişti. Programda Demet Akalın'ın biyografisinin anlatıldığı bir video yayınlandı. Ancak videoda Demet Akalın'ın eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a da yer verilmiş olması stüdyoda soğuk rüzgarlar estirmişti.

Demet Akalın, program biter bitmez Seda Sayan'ı sosyal medyadan takip etmeyi bırakmış, Okan Kurt ise tepkisiz kalmıştı.

SEDA SAYAN ÖZÜR DİLEDİ


Seda Sayan yaşanan kriz üzerine canlı yayında Okan Kurt'tan özür diledi. Sayan şu açıklamayı yaptı:

''Büyük bir özür borcum var. Çok sevdiğim, nikah şahidi olduğum Okan Kurt'tan özür diliyorum. Ekibim adına özür diliyorum. Senden ve eşinden özür diliyorum. Ben senin ablanım. Sen de beni kırmadın programıma geldim. Benim haberimin olması mümkün değil... Sabaha kadar ağladım. İster kabul edin, ister etmeyin... Ben sizden kendim ve ekibim adına özür diliyorum. Okan hayatımda kaybetmeyi isteyeceğim son delikanlı. Umarım özrümü kabul ederler... Kimseyle küs kalmak istemiyorum.''


 

OKAN KURT'TAN SEDA SAYAN'A YANIT


Seda Sayan'ın canlı yayında özür dilemesinin ardından Okan Kurt'tan yanıt geldi. Okan Kurt'un açıklamalarını Demet Akalın, Instagram hesabından paylaştı.

Okan Kurt açıklamasında şunları söyledi:

"Değerli dostlarım;
Dün saat 15:00'de başlayan ve Show TV ekranlarında Seda ablamın programına ailecek katılarak, ailemiz gibi gördüğümüz ablamızın programında ona yeni yayın döneminde biraz da olsun desteğimizi hissettirmek için yanında olmak istedik.
Kesinlikle Seda ablamın izni ve bilgisinde olmadığını düşündüğüm gereksiz bir olay oldu. Bu olayın ayrıca büyütülecek ve konuşulmaya değecek bir konu olmadığını da düşünüyorum.
Teknik ekibin ve montajda çalışan kardeşlerimizin amatörlük içeren bu hataları için, yüreği güzel olan ablam gereğinden fazla onlar adına özür dileyerek, yine ne kadar büyük kalbi olduğunu herkese göstermiştir. Ben her zaman Seda Annemin damadı olarak, o da benim uğrum nikah şahidim olmaya devam edecektir. 
Sevgi ve saygılarımla"

SEDA SAYAN: SENİ SEVİYORUM ANNEM


Seda Sayan, Okan Kurt'un açıklamasını kendi Instagram hesabında 'Seni çok seviyorum annem ben' notuyla paylaştı.




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