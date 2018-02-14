Demet Akalın’ın kızı Hira’nın ilginç Aleyna Tilki talebi

Önümüzdeki mart ayında 18 yaşına girecek olan Aleyna Tilki
kısa zamanda şöhret basamaklarını tırmandı. Bu süreçte kimi zaman ünlü isimlerle polemiğe de giren Aleyna Tilki şimdilerde Amerika’da dans ve müzik eğitimi alıyor.
Aleyna Tilki’nin adı bu defa Demet Akalın’ın
sosyal medya hesabında bir paylaşımla karşımıza çıktı. Küçük kızı Hira’nın tam bir Aleyna Tilki hayranı olduğu sürekli olarak dile getiren Demet Akalın attığı tweette şu ifadelere yer verdi:
'ANNE BEN ALEYNA TİLKİ'YİM'
“Aleyna ve Hira…
“Anne ben Aleyna Tilki’yim anne Aleyna de bana…” Allahım delirtecek kızım beni! Ablası da kırmadı bizi Amerikalardan aradı.”
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Elif Bayram