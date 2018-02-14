Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Demet Akalın’ın kızı Hira’nın ilginç Aleyna Tilki talebi

Şarkıcı Demet Akalın, kızı Hira'nın genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye olan hayranlığını dikkat çekici bir paylaşımla duyurdu

14 Şubat 2018, Çarşamba 10:23
Demet Akalın’ın kızı Hira’nın ilginç Aleyna Tilki talebi
Önümüzdeki mart ayında 18 yaşına girecek olan Aleyna Tilki kısa zamanda şöhret basamaklarını tırmandı. Bu süreçte kimi zaman ünlü isimlerle polemiğe de giren Aleyna Tilki şimdilerde Amerika’da dans ve müzik eğitimi alıyor.

Aleyna Tilki’nin adı bu defa Demet Akalın’ın sosyal medya hesabında bir paylaşımla karşımıza çıktı. Küçük kızı Hira’nın tam bir Aleyna Tilki hayranı olduğu sürekli olarak dile getiren Demet Akalın attığı tweette şu ifadelere yer verdi:

'ANNE BEN ALEYNA TİLKİ'YİM'

“Aleyna ve Hira… “Anne ben Aleyna Tilki’yim anne Aleyna de bana…” Allahım delirtecek kızım beni! Ablası da kırmadı bizi Amerikalardan aradı.”




Aleyna Tilki'den 2 milyon liralık imza!Aleyna Tilki'den 2 milyon liralık imza!
Aleyna Tilki: Amerika'da parmakla gösteriyorlarAleyna Tilki: Amerika'da parmakla gösteriyorlar
Aleyna Tilki'nin havyarlı kahvaltı tabağıAleyna Tilki'nin havyarlı kahvaltı tabağı
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflar

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinden çok özel fotoğraflar
Elsa Hosk sokak çekiminde görüntülendi

Elsa Hosk sokak çekiminde görüntülendi
Oyuncu Perihan Savaş'tan kaybettiği eşine duygusal veda

Oyuncu Perihan Savaş'tan kaybettiği eşine duygusal veda
Kadir İnanır ikinci operasyonu olacak

Kadir İnanır ikinci operasyonu olacak
Tolga Çevik: Oyuncu aseksüel olmalı

Tolga Çevik: Oyuncu aseksüel olmalı
Çocuklar Duymasın'a Havuç geri döndü! Furkan Kızılay açıklama yaptı

Çocuklar Duymasın'a Havuç geri döndü! Furkan Kızılay açıklama yaptı
Merve Boluğur'dan çiçekli nispet!

Merve Boluğur'dan çiçekli nispet!
Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal için Sırp basınından şok iddia!

Mustafa Sandal'ın eşi Emina Sandal için Sırp basınından şok iddia!

İzzet Yıldızhan'dan Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan Seda Akgül'e yanıt
Fuhuştan gözaltına alınan Birkan Key deste deste para paylaşıyor (İzdivaç programlarına damga vuran damat adayları)

Fuhuştan gözaltına alınan Birkan Key deste deste para paylaşıyor (İzdivaç programlarına damga vuran damat adayları)
Ünlü isimler 'Sofra Sırları' filminin galasında bir araya geldi

Ünlü isimler 'Sofra Sırları' filminin galasında bir araya geldi