Demet Akalın’ın kızı Hira’nın ilginç Aleyna Tilki talebi

'ANNE BEN ALEYNA TİLKİ'YİM'

Aleyna Tilki'den 2 milyon liralık imza!

Aleyna Tilki: Amerika'da parmakla gösteriyorlar

Aleyna Tilki'nin havyarlı kahvaltı tabağı

Elif Bayram

Önümüzdeki mart ayında 18 yaşına girecek olankısa zamanda şöhret basamaklarını tırmandı. Bu süreçte kimi zaman ünlü isimlerle polemiğe de giren Aleyna Tilki şimdilerde Amerika’da dans ve müzik eğitimi alıyor.Aleyna Tilki’nin adı bu defasosyal medya hesabında bir paylaşımla karşımıza çıktı. Küçük kızı Hira’nın tam bir Aleyna Tilki hayranı olduğu sürekli olarak dile getiren Demet Akalın attığı tweette şu ifadelere yer verdi:“Anne ben Aleyna Tilki’yim anne Aleyna de bana…” Allahım delirtecek kızım beni! Ablası da kırmadı bizi Amerikalardan aradı.”