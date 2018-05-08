Demet Akalın'ın sahne kıyafeti olay oldu! 'Kıyafetine biraz özenseydin'

''KIYAFETİNE BİRAZ ÖZENSEYDİN''

''EN PAHALI SAHNE KIYAFETİ''

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Çiğdem Saltık

Geçen akşamÇevik Kuvvet'e moral vermek için sahneye aldı., konser sırasından yaşanan keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşarak fotoğrafların altına şu notu düştü: "Bayrampaşa Çevik Kuvvet moral gecesi... Seviyorum memleket için nöbet tutanı"Ancak bazı takipçileri'ın konser sırasında giymiş olduğu spor kıyafetlere tepki gösterdi. Bir takipçisi'a "Kıyafetine biraz özenseydin" dedi.Bu sözler üzerine sinirlenentakipçisine şu sözlerle cevap verdi: