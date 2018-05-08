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Demet Akalın'ın sahne kıyafeti olay oldu! 'Kıyafetine biraz özenseydin'

Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet'e moral gecesinde sahne alan Demet Akalın 'Kıyafetine biraz özenseydin' diyen takipçisine şu yanıtı verdi: 'Üstümdeki eşofman Gucci, tişörtüm Louis Vuitton. En pahalı sahne kıyafeti. Beni çağırdıklarında yağmur çamur dinlemeden koştum. Sana ne!'

08 Mayıs 2018, Salı 10:37
Demet Akalın'ın sahne kıyafeti olay oldu! 'Kıyafetine biraz özenseydin'
Geçen akşam Demet Akalın Çevik Kuvvet'e moral vermek için sahneye aldı. Demet Akalın, konser sırasından yaşanan keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşarak fotoğrafların altına şu notu düştü: "Bayrampaşa Çevik Kuvvet moral gecesi... Seviyorum memleket için nöbet tutanı"

''KIYAFETİNE BİRAZ ÖZENSEYDİN''

Ancak bazı takipçileri Demet Akalın'ın konser sırasında giymiş olduğu spor kıyafetlere tepki gösterdi. Bir takipçisi Demet Akalın'a "Kıyafetine biraz özenseydin" dedi.



''EN PAHALI SAHNE KIYAFETİ''

Bu sözler üzerine sinirlenen Demet Akalın takipçisine şu sözlerle cevap verdi: "Üstümdeki eşofman Gucci, tişörtüm Louis Vuitton. Aldın mı ağzının payını? En pahalı sahne kıyafeti. Beni çağırdıklarında soğuk, yağmur dinlemeden koştum. Sana ne ya sana ne! Millet deli gibi eğlendi. Zıpladık oh olsun!"

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