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Demet Akalın'ın şarkısının yasaklanma sebebi ortaya çıktı

TRT tarafından yasaklanan şarkılar listesinde bulunan Demet Akalın'ın 'Ah Ulan Sevda' isimli şarkısının yasaklanma nedeni belli oldu

03 Mart 2018, Cumartesi 00:12
Demet Akalın'ın şarkısının yasaklanma sebebi ortaya çıktı
Deniz Zeyrek, Hürriyet'teki köşe yazısında TRT'nin yasaklı şarkılar listesine değindi. Zeyrek TRT'nin bir yöneticisinden Demet Akalın'ın şarkısının yasaklanma nedenini de öğrendiğini yazdı.

Zeyrek'in kaleme aldığı yazıdan bir bölüm şöyle:

Güne Nükhet Duru'nun listedeki 'Sarhoşum' şarkısıyla başlayıp, Demet Akalın'ın 'Ah Ulan Sevda' şarkısıyla devam ettim. Yasaklık bir içerik göremedim. Sonra belki siyasi bir neden bulurum diye Onur Akın'ın 'Artvin'de Bahar' şarkısını açtım. Orada da yasağı gerektirecek bir detaya rastlamadım.

Şarkı sözlerini bulup metinden okuyunca jetonum düştü. Nükhet Duru'nun şarkısı 'Sarhoşum ah düşünmekten, öldüm ben ah hep sevmekten' diye başlıyordu. Onur Akın'ın şarkısının bir yerinde 'İçilen rakı gibi gelirsin aklıma' dizesi vardı. Belli ki yasaklama konusu alkol ve sarhoşluk durumuydu.


'TRT'NİN BİR YÖNETİCİSİNDEN ÖĞRENDİM'


Demet Akalın'ın şarkısındaki sorunun 'ulan' sözcüğü olduğunu TRT'nin bir yöneticisinden öğrendim. Sadece alkol ve sarhoşluk değil erotizm çağrıştıran ifadeler de yasakta etkili olmuş.

Konuştuğum TRT yöneticisi şöyle dedi:

Bir yılda 40 bin eser incelenmiş bu eserler mevzuatın çizdiği sınırlar içinde olmadığı için onay alamamış. Alkol ve sigarayı özendirme gibi RTÜK'ün de ceza nedeni saydığı şeyler bunlar.

Her yıl yaparız. Bu yılın önceki yıllardan farkı, kurumun fazla şeffaf davranıp milletvekiline o yanıtı vermesi olmuş' diye devam etti."


'ULAN' KELİMESİ YÜZÜNDEN YASAKLANDI


Deniz Zeyrek, Hürriyet'teki köşe yazısında Demet Akalın'ın 'Ah Ulan Sevda' şarkısı 'Ulan kelimesi yüzünden yasaklandığını belirtti.


KARARI ELEŞTİRMİŞTİ


Sıla, Berkay, Bengü ve Nükhet Duru’nun da bulunduğu birçok şarkıcıyla birlikte kendisine de gelen TRT yasağını sosyal medya üzerinden öğrenen şarkıcı Demet Akalın, kararı sert bir şekilde eleştirmişti.


İşte Akalın'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:


'HAZIR TRT YASAKLAMIŞ PAYLAŞAYIM BARİ'


Ah Ulan Sevda’ isimli parçası yasaklılar listesinde bulunan şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından TRT'ye seslenmişti.  Akalın paylaşımında 'Allah Allah, neden ve nasıl yasaklanmışım!? Doğru mu TRT?' demişti.



Akalın diğer bir paylaşımında ise, yasağa konu olan şarkısını yayınlayarak, "Hazır TRT yasaklamış! Paylaşayım bari!" ifadelerini kullanmıştı.


TRT'den konuyla ilgili açıklama:



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