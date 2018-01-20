Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığın yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı

"FESATSINIZ"

Erdinç Şahin

'nin tecrübeli kalecisiile eşiağustos ayında 2. bebeklerini kucağına aldı. Bebeği Yeda ile fotoğraf paylaşanyorum yapınca tepkiler gecikmedi.Zeynep Demirel'in bebeği ile paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Demet Akalın, bebeğin gözünün altındaki lekeye dikkat çekti. Akalın, yorumunda doktor tavsiyesi verince herkes tepki gösterdi. Bunun üzerine ünlü şarkıcı "Fesatsınız kötülük olsun diye demedim. Bizim de başımıza geldi." diyerek kendini savundu.