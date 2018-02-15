Demet Akalın isyan etti: ‘Ç.klerini mi keseceksiniz…’

İşte Demet Akalın’ın ateş püskürdüğü o satırlar:

Demet Akalın’ın kızı Hira’nın ilginç Aleyna Tilki talebi

Aleyna Tilki'den 2 milyon liralık imza!

Aleyna Tilki: Amerika'da parmakla gösteriyorlar

Aleyna Tilki'nin havyarlı kahvaltı tabağı

Elif Bayram

Sosyal medya hesabını yoğun olarak kullananyaptığı paylaşımlarla sadece özel hayatına dair fotoğraflar paylaşmakla kalmıyor aynı zamanda gündeme dair yorumlarını da paylaşıyor.Özellikle şiddet ve tecavüz haberlerine sert tepki gösteren ve duygularını son derece sert ifadelerle belirtmekten kaçınmayanpaylaştığı bir haberle ilgili olarak yine dikkat çekici satırlar paylaştı.Manavgat'ta 4.5 yaşındaki öz kızına 1.5 senedir cinsel istismarda bulunan şahsın hala serbest olmasını kaleme alanolayı köşesinde kamuoyuyla paylaştı. Haberin detayı ise şöyle: Şahsın sapkın istekleri annede kolon kanserini tetiklemiş. Anne kemoterapiye gittiği zaman ya da evde baygın halde yatarken şahıs 1.5 sene boyunca 4.5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmuş. Çocuk, tuvaletini tutamaz hale gelmiş, çocuğun kuyruk sokumunda basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek derece bir ekimoz olduğu tespit edilmiş. Şahsın halen serbest olması durumunda anne gönüllü avukatlara ulaşarak mücadelesine başlamış.Yaşanan bu iğrenç olayı köşesinde kaleme alanyazısını okuyanTwitter hesabından ateş püskürdü."Ç.klerini mi keseceksiniz! İdam mı getireceksiniz! Ne yapacaksanız hadi artık ya! Fenalaştım okurken! Yeter! Allah belanızı vermeden yargı versin artık ya!”