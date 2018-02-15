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Demet Akalın isyan etti: Fenalaştım okurken yeter!

Türkiye bugün bir kere daha cinsel istismar vakasıyla sarsıldı. Manavgat'ta öz babanın 4.5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunması haberi gündeme bomba gibi düştü. Popçu Demet Akalın, haberi okuduktan sonra Twitter hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu
 

15 Şubat 2018, Perşembe 14:10
Demet Akalın isyan etti: Fenalaştım okurken yeter!
Sosyal medya hesabını yoğun olarak kullanan Demet Akalın yaptığı paylaşımlarla sadece özel hayatına dair fotoğraflar paylaşmakla kalmıyor aynı zamanda gündeme dair yorumlarını da paylaşıyor.

Özellikle şiddet ve tecavüz haberlerine sert tepki gösteren ve duygularını son derece sert ifadelerle belirtmekten kaçınmayan Demet Akalın paylaştığı bir haberle ilgili olarak yine dikkat çekici satırlar paylaştı. 

Manavgat'ta 4.5 yaşındaki öz kızına 1.5 senedir cinsel istismarda bulunan şahsın hala serbest olmasını kaleme alan Ayşe Arman olayı köşesinde kamuoyuyla paylaştı. Haberin detayı ise şöyle: Şahsın sapkın istekleri annede kolon kanserini tetiklemiş. Anne kemoterapiye gittiği zaman ya da evde baygın halde yatarken şahıs 1.5 sene boyunca 4.5 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunmuş. Çocuk, tuvaletini tutamaz hale gelmiş, çocuğun kuyruk sokumunda basit tıbbi müdahaleyle giderilmeyecek derece bir ekimoz olduğu tespit edilmiş. Şahsın halen serbest olması durumunda anne gönüllü avukatlara ulaşarak mücadelesine başlamış.

Yaşanan bu iğrenç olayı köşesinde kaleme alan Ayşe Arman'ın yazısını okuyan Demet Akalın, Twitter hesabından ateş püskürdü. 
 

İşte Demet Akalın’ın ateş püskürdüğü o satırlar:


"Ç.klerini mi keseceksiniz! İdam mı getireceksiniz! Ne yapacaksanız hadi artık ya! Fenalaştım okurken! Yeter! Allah belanızı vermeden yargı versin artık ya!”



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