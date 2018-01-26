Demet Akalın İtalya'dan 8 bavulla geldi

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen çiftin 8 bavulu vardı. Demet Akalın “Tatil Hira’ya yaradı. Üç valiz oyuncak ve çocuk kıyafeti dolu. Biz bir şey alamadık” dedi. 'JÜRİ KOLTUĞUNDA TIRTIM' Demet Akalın ‘O Ses Türkiye’de jüri üyesi olacağı iddialarını “Ben iyi bir izleyiciyim, jüri koltuğunda tırtım” sözleriyle yalanladı. Demet Akalın'ın Volkan Demirel'in kızına yaptığın yorum sosyal medyayı ayağa kaldırdı Demet Akalın'dan Kim Kardashian'a ayar! Demet Akalın, Seren Serengil ve Hande Yener arasında sular durulmuyor Fuarda Hande Yener, Seren Serengil ve Demet Akalın gerilimi