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Demet Akalın İtalya'dan 8 bavulla geldi

Demet Akalın eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile çıktığı İtalya seyahatinden önceki gün döndü

26 Ocak 2018, Cuma 07:30
Demet Akalın İtalya'dan 8 bavulla geldi
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen çiftin 8 bavulu vardı. Demet Akalın “Tatil Hira’ya yaradı. Üç valiz oyuncak ve çocuk kıyafeti dolu. Biz bir şey alamadık” dedi.


'JÜRİ KOLTUĞUNDA TIRTIM'


Demet Akalın ‘O Ses Türkiye’de jüri üyesi olacağı iddialarını “Ben iyi bir izleyiciyim, jüri koltuğunda tırtım” sözleriyle yalanladı.



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