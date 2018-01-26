Demet Akalın İtalya'dan 8 bavulla geldi



'JÜRİ KOLTUĞUNDA TIRTIM'

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Elif Bayram

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda görüntülenen çiftin 8 bavulu vardı.“Tatil Hira’ya yaradı. Üç valiz oyuncak ve çocuk kıyafeti dolu. Biz bir şey alamadık” dedi.‘O Ses Türkiye’de jüri üyesi olacağı iddialarını “Ben iyi bir izleyiciyim, jüri koltuğunda tırtım” sözleriyle yalanladı.