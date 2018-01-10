Demet Akalın kahraman şoför Hayrettin Şahin ile buluştu

Kahraman şoför Hayrettin Şahin
için Demet Akalın
sosyal medyadan, "Bir de böyle aslanlar var" diye bahsederken, ona büyük altın hediye edeceğini de belirtmişti.
SHOW TV'de Seda Sayan'la programına katılan Demet Akalın
kahraman şoförle bir araya geldi ve söz verdiği altını taktı.
Demet Akalın
kahraman şoföre 'ben seni Kocaeli'nde de ziyarete geleceğim, sen merak etme' dedi.
İŞTE DEMET AKALIN VE KAHRAMAN ŞOFÖR HAYRETTİN ŞAHİN'İN BULUŞTUĞU O AN...
NE OLMUŞTU?
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehiriçi seferi yapan Ulaşımpark otobüsünde, 'insanlık ölmedi dedirten' bir olay yaşanmıştı. Hereke-Umuttepe
güzergahında sefer yapan şoför Hayrettin Şahin, bebeklerinin dili boğazına kaçan çiftin imdadına yetişti.
Aracı durduran Hayrettin Şahin
, minik Ömer Asaf
bebeğin dilini boğazından çıkararak ilk yardım müdahalesinde bulunmuş ve hayata döndürmüştü.
Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ay Allah'ına kurban be!
Demet Akalın şoke oldu: Hayranı hediye ettiği çizmeyi satışa çıkardı
Demet Akalın kendisine gelen hediyeyi Işın Karaca'ya verdi
Demet Akalın, o şoföre altın sözü verdi
Elif Bayram