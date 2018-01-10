Demet Akalın kahraman şoför Hayrettin Şahin ile buluştu



İŞTE DEMET AKALIN VE KAHRAMAN ŞOFÖR HAYRETTİN ŞAHİN'İN BULUŞTUĞU O AN...

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Demet Akalın, o şoföre altın sözü verdi

Elif Bayram

Kahraman şoföriçinsosyal medyadan, "Bir de böyle aslanlar var" diye bahsederken, ona büyük altın hediye edeceğini de belirtmişti.SHOW TV'de Seda Sayan'la programına katılankahraman şoförle bir araya geldi ve söz verdiği altını taktı.kahraman şoföre 'ben seni Kocaeli'nde de ziyarete geleceğim, sen merak etme' dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehiriçi seferi yapan Ulaşımpark otobüsünde, 'insanlık ölmedi dedirten' bir olay yaşanmıştı.güzergahında sefer yapan şoför Hayrettin Şahin, bebeklerinin dili boğazına kaçan çiftin imdadına yetişti.Aracı durduran, minikbebeğin dilini boğazından çıkararak ilk yardım müdahalesinde bulunmuş ve hayata döndürmüştü.