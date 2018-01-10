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Demet Akalın kahraman şoför Hayrettin Şahin ile buluştu

SHOW TV'de yayınlanan Seda Sayan'la programına Demet Akalın, Okan Kurt, Kerimcan Durmaz ve Gülşah Saraçoğlu katıldı. Seda Sayan ayrıca geçen günlerde bir bebeğin hayatını kurtaran şoför Hayrettin Şahin'i de programında ağırladı

10 Ocak 2018, Çarşamba 10:51
Demet Akalın kahraman şoför Hayrettin Şahin ile buluştu
Kahraman şoför Hayrettin Şahin için Demet Akalın sosyal medyadan, "Bir de böyle aslanlar var" diye bahsederken, ona büyük altın hediye edeceğini de belirtmişti.

SHOW TV'de Seda Sayan'la programına katılan Demet Akalın kahraman şoförle bir araya geldi ve söz verdiği altını taktı.

Demet Akalın kahraman şoföre 'ben seni Kocaeli'nde de ziyarete geleceğim, sen merak etme' dedi. 


İŞTE DEMET AKALIN VE KAHRAMAN ŞOFÖR HAYRETTİN ŞAHİN'İN BULUŞTUĞU O AN...



NE OLMUŞTU?


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehiriçi seferi yapan Ulaşımpark otobüsünde, 'insanlık ölmedi dedirten' bir olay yaşanmıştı. Hereke-Umuttepe güzergahında sefer yapan şoför Hayrettin Şahin, bebeklerinin dili boğazına kaçan çiftin imdadına yetişti.

Aracı durduran Hayrettin Şahin, minik Ömer Asaf bebeğin dilini boğazından çıkararak ilk yardım müdahalesinde bulunmuş ve hayata döndürmüştü.

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