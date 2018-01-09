Demet Akalın kendisine gelen hediyeyi Işın Karaca'ya verdi

“IŞIN KARACA’YA KENDİSİNE GELEN HEDİYEYİ VERDİ”



NE OLMUŞTU?

Demet Akalın'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ay Allah'ına kurban be!

Demet Akalın şoke oldu: Hayranı hediye ettiği çizmeyi satışa çıkardı

Demet Akalın, o şoföre altın sözü verdi

Elif Bayram

Mehmet Coşkundeniz, Yeşim Salkım ve Elif Güvendik'in sunduğu Laf Bende Kalmasın programında bu konu tartışılırken program sunucularındanDemet Akalın'la ilgili dikkat çekici bir haber paylaştı.yaptığı hareketin çok da doğru olmadığını söyleyerek "Gerçekten samimi olsaydı böyle bir çıkış yapmazdı çünkü kendisi de bir başkasından gelen hediyeyi sadece paketini değiştirerek Işın Karaca’ya hediye etmiş bir insan" şeklinde açıklamada bulundu.Elif Güvendik sözlerine şöyle devam etti: “Hatta bunun ortaya çıkmasının ardından aralarında bir fatura tartışması da oldu. Demet Akalın, Işın Karaca’ya hediyenin faturasını gönderebileceğini söyledi.”Demet Akalın, doğum günü Tarsus'un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşındaki Duygu Temir'e 7 bin TL'ye aldığı çizmesini hediye etmişti., çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olup olmadığını da kontrol etmişti.Hediye ettiği çizmenin satışa çıkarıldığını görensosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi ve hediyeyi geri istedi.