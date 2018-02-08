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Demet Akalın: Kızımın doğum günü bereketli geçti

Demet Akalın ile eşi Okan Kurt kızları Hira’nın doğum gününü Beykoz’daki Fun Loft’ta kutlamıştı

08 Şubat 2018, Perşembe 07:19
Demet Akalın: Kızımın doğum günü bereketli geçti
Demet Akalın ile eşi Okan Kurt kızları Hira’nın 4’üncü yaşı için geçen hafta sonu doğum günü partisi vermişti. Kutlamaya Seda Sayan’dan Özlem Yıldız’a, Işıl Reçber’den Başak Sayan’a kadar birçok kişi katılmıştı. Hira’nın 1 haftada hazırlanan 6 bin liralık pastası çok konuşulmuştu. Demet Akalın önceki gün Uludağ’da düzenlenen ‘Bilyoner Winterfest 2018’ kapsamında konser verdi.


MÜCEVHER GÖNDERDİLER


Demet Akalın, “Hira’nın doğum günü bu yıl çok güzel ve bereketli geçti. Gelemeyenler bile mücevherler, çiçekler, hediyeler gönderip kızımı sevindirdi. Hepsine çok teşekkürler” diye konuştu. Malum; Fatih Ürek, Hira’ya ‘beşi bir yerde’ almıştı. Demet Akalın “Kayak yapacak mısınız?” sorusunu ise “Yok, 5-6 yıl önce lifim atmıştı. O günden beri kaymayı bıraktım. Artık asla işim olmaz” diye yanıtladı.

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