Demet Akalın: Kızımın doğum günü bereketli geçti



MÜCEVHER GÖNDERDİLER

Demet Akalın Seren Serengil için: Bir bakıma iyi oldu

Demet Akalın'ın kızı Hira'ya 6 bin TL'lik pasta

Elif Bayram

ile eşikızları Hira’nın 4’üncü yaşı için geçen hafta sonu doğum günü partisi vermişti. Kutlamayakadar birçok kişi katılmıştı. Hira’nın 1 haftada hazırlanan 6 bin liralık pastası çok konuşulmuştu. Demet Akalın önceki gün Uludağ’da düzenlenen ‘Bilyoner Winterfest 2018’ kapsamında konser verdi.Demet Akalın, “Hira’nın doğum günü bu yıl çok güzel ve bereketli geçti. Gelemeyenler bile mücevherler, çiçekler, hediyeler gönderip kızımı sevindirdi. Hepsine çok teşekkürler” diye konuştu. Malum;, Hira’ya ‘beşi bir yerde’ almıştı. Demet Akalın “Kayak yapacak mısınız?” sorusunu ise “Yok, 5-6 yıl önce lifim atmıştı. O günden beri kaymayı bıraktım. Artık asla işim olmaz” diye yanıtladı.