Demet Akalın, geçen günlerde ölen kuzeninin ardından kendisine, “Ota b..a timsah gözyaşı döken teyzen Demet Akalın çizmesine vermekle övündüğü 30 bin TL'yi sağlığın için harcasaydı bugün anneciğinle iftarını yapacaktın” diyen Nihat Doğan'ı affetmedi ve mahkemeye vererek hakkında 3 ay koruma kararı aldırttı.

Önceki akşam Yeniköy’de bulunan Fiko Ocakbaşı’nda iftar yemeği yiyen Demet Akalın ve Okan Kurt, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'BU KONU GEREKSİZ UZADI'

Demet Akalın, “Ben konuşmuyorum kocam konuşsun” dedi. Okan Kurt bombaları ardı ardına patlattı!

“Bu konu gereksiz uzadı. Eşimle 6 yıldır evliyim. Eşim dayılarına ev aldı. Ben iş adamıyım dayılarıma ancak kıyafet alıyorum… Yani şunu söylemek istiyorum. Hepimizin akrabaları var, herkes her akrabasını sevmek zorunda mı? Bazısı annesiyle konuşmuyor, bazısı dayısıyla konuşmuyor… Başları sağ olsun zaten çocukları melek oldu. Ama çok üzgünüm, iş öyle bir noktaya geldi ki sanki eşim sebep olmuş gibi yansıtılıyor. Öyle bir şey yok.

'EŞİMİN CANI SIKILMASI DEMEK BENİM CANIMIN SIKILMASI DEMEK'

Ben Nihat Doğan'la ilgili konuşmayacağım. Ben sadece karım hakkında konuşurum. Bunlar beni etkilemez. Ama onun hakkında kim konuşuyorsa o yanlış yapıyor. O konuşan insan acaba o yavruya bir dua okumuşlar mı? Benim aileme, çoluğuma çocuğuma kimse bir şey demesin. Konu farklı yerlere gidiyor. Benim eşimin canı sıkılması demek benim canımın sıkılması demek. Bu iş burda kapansın. "

NE OLMUŞTU?

Demet Akalın, kuzeni Şehbal Civeleker’in kanser hastası ve görme engelli oğlu Yağız’a yardım etmediği için eleştirilmişti. Kuzen Şehbal, Demet Akalın’a şöyle seslenmişti: “Servetin var, neden bize yardım etmiyorsun?” Demet Akalın “Kime yardım edeceğimi biliyorum. Evime girip her şeyimi çalan insana etmem” diye cevap vermişti.

Yağız Civeleker 7 gün önce vefat etti.

'ALLAH ISLAH ETSİN SENİ'

Nihat Doğan, Demet Akalın için “Ota b..a sosyal medya hesaplarında timsah gözyaşı döken teyzen Demet Akalın çizmesine vermekle övündüğü 30 bin TL’yi sağlığın için harcasaydı, bugün sen de anneciğinle iftarını yapacak, karnen için gün sayacaktın. Demet Akalın’ın da çocuğu var. Rabbim onu çocuğuyla imtihan etmesin. Demet bir de acılı anneye 50 bin TL’lik dava açmış. Allah ıslah etsin seni. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez sanan kraliçelerle dolu.”

DAVA AÇTI

Demet Akalın bu sözler üzerine çıldırdı ve Nihat Doğan'a dava açarak uzaklaştırma kararı aldırdı.





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