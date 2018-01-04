Demet Akalın, o şoföre altın sözü verdi

Otobüs şoförü 10 aylık bebeğin hayatını kurtardı

DEMET'TEN BÜYÜK ALTIN

İŞTE DEMET AKALIN'IN O PAYLAŞIMI:

Çiğdem Saltık

'neait şehir içi sefer yapan bir otobüste yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Otobüs şoförü nefesiz kalan bir çocuğun hayatını kurtarırken, günün kahramanı ilan edilmişti.Olayın yayılmasının ardından şoför takdir toplarken, sanatçılar da sessiz kalmadı.Son olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan, şoförden "Bir de böyle aslanlar var" diye bahsederken, ona büyük altın hediye edeceğini yazdı.