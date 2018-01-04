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Demet Akalın, o şoföre altın sözü verdi

Şarkıcı Demet Akalın Türkiye'nin konuştuğu kahraman şoföre altın hediye edeceğini belirterek "Gölcük'e geldiğimde uğrayacağım yanına" dedi

Demet Akalın, o şoföre altın sözü verdi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi sefer yapan bir otobüste yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Otobüs şoförü nefesiz kalan bir çocuğun hayatını kurtarırken, günün kahramanı ilan edilmişti.



Otobüs şoförü 10 aylık bebeğin hayatını kurtardıOtobüs şoförü 10 aylık bebeğin hayatını kurtardı

DEMET'TEN BÜYÜK ALTIN

Olayın yayılmasının ardından şoför takdir toplarken, sanatçılar da sessiz kalmadı.

Son olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan şarkıcı Demet Akalın, şoförden "Bir de böyle aslanlar var" diye bahsederken, ona büyük altın hediye edeceğini yazdı.

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