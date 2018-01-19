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Demet Akalın, Seren Serengil ve Hande Yener arasında sular durulmuyor

Hande Yener’in korumaları, İzmir konserinde 10 yıldır kavgalı olduğu Demet Akalın’a dair soru soran bir muhabiri yaka paça uzaklaştırmıştı

Demet Akalın, Seren Serengil ve Hande Yener arasında sular durulmuyor
Demet Akalın kendisi gibi Hande Yener’le yıldızı barışmayan Seren Serengil ile önceki gün İstinyePark’taki Zuma Restaurant’ta buluştu. Seren Serengil, “Ne yapacağını iyice şaşırdı. İftira atıyor. Başka türlü iş bulamıyor sanırım” diye konuştu.


'3 YILDIR UĞRAŞIYORUM'


Demet Akalın ise Hande Yener sorularına yanıt vermedi. Ama Instagram hesabındaki hikaye bölümünden Hande Yener’e dair şu açıklamayı yaptı: “Hakkında yasal işlem başlatıyorum. Adımla anılmayacaksın. Onun kararını aldırmak için 3 yıldır uğraşıyorum, çıkaracağım. İftira, iftira, artık yeter!” Bu arada mahkeme Seren Serengil’in 2 ay süreyle Hande Yener hakkında tehdit ve aşağılama içeren davranışlarda bulunmasını yasakladı.


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