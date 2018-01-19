Demet Akalın, Seren Serengil ve Hande Yener arasında sular durulmuyor



'3 YILDIR UĞRAŞIYORUM'

Fuarda Hande Yener, Seren Serengil ve Demet Akalın gerilimi

Demet Akalın'ın bir çift çorabı 5 bin lira

Hande Yener Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaşma nedenini böyle açıkladı: Mizah yaptım

Seren Serengil Seda Sayan hakkında konuştu

Seda Sayan'ın programına konuk olan Demet Akalın çok bozuldu (Seda Sayan'dan açıklama var)

Elif Bayram

kendisi gibiyıldızı barışmayan Seren Serengil ile önceki gün İstinyePark’taki Zuma Restaurant’ta buluştu., “Ne yapacağını iyice şaşırdı. İftira atıyor. Başka türlü iş bulamıyor sanırım” diye konuştu.isesorularına yanıt vermedi. Ama Instagram hesabındaki hikaye bölümünden Hande Yener’e dair şu açıklamayı yaptı: “Hakkında yasal işlem başlatıyorum. Adımla anılmayacaksın. Onun kararını aldırmak için 3 yıldır uğraşıyorum, çıkaracağım. İftira, iftira, artık yeter!” Bu arada mahkeme Seren Serengil’in 2 ay süreyle Hande Yener hakkında tehdit ve aşağılama içeren davranışlarda bulunmasını yasakladı.