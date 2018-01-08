Demet Akalın şoke oldu: Hayranı hediye ettiği çizmeyi satışa çıkardı

Demet Akalın, doğum günü Tarsus´un kuruluşuna denk gelen hayranı 27 yaşındaki Duygu Temir´e 7 bin TL´ye aldığı çizmesini hediye etmişti.
Demet Akalın
, çizmeyi hediye ettiği hayranının nüfus cüzdanını kontrol ederek doğum gününün 27 Aralık olup olmadığını da kontrol etmişti.
'ÇİZMELERİ GERİ GÖNDER!'
Şarkıcı Demet Akalın
bu olaydan çok kısa süre sonra gördüğü bir haberle neye uğradığını şaşırdı.
Hayranına hediye ettiği çizmenin satışa çıkarıldığını gören Demet Akalın, sosyal medya hesabından bu haberi paylaştı ve altına da yaşadığı hayal kırıklığıyla ilgili şunları yazdı:
“Bazen bazıları gerçekten hiçbir şeyi haketmez! Numaramız aynı dedin! Hediye hatıra olarak saklanır satışa çıkmaz! Yazık geri gönder… Ben başka kıymet verecek gerçek bir fanıma veririm!”
Demet Akalın, hayranına 7 bin liralık çizme hediye etti
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