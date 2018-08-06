Mersin'de verdiği konserin ardından Adana'dan uçakla Bodrum'a gidecek olan Demet Akalın, uçakta zor anlar yaşadı.

'ÇANTAMDA BOMBA VAR'

Bir yolcunun 'çantamda bomba var' demesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. İsmi öğrenilemeyen yolcunun çantasını arayan polisler bomba olmadığını belirledi.

ŞAKA YAPTIĞI AÇIKLANDI

Olayın ardından şahsın şaka yaptığı açıklandı. İsmi öğrenilemeyen yolcu uçaktan indirilerek gözaltına alındı. Uçak, gerekli incelemeden sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine diğer yolcularla birlikte havalandı.

'BÖYLE ŞAKA YERİN DİBİNE BATSIN'

Demet Akalın olayın ardından 'Yaşından, başından utanmadan espri mi yaptığını sandın sen şimdi. Böyle şaka yerin dibine batsın' dedi. (Yeni Asır)





Bu haberi de okudular Demet Akalın'ın 3 bin 800 liralık terliği