Demet Akalın ve Hande Yener aynı yerde sahneye çıkacak



'GELGİT AKILLI'

Ebru Yaşar'dan, Demet Akalın'a ağır gönderme!

Dilay Korkmaz-Demet Akalın kavgasına Hande Yener ve Yeşim Salkım da katıldı

Hande Yener, Demet Akalın'ı anons ederken zor anlar yaşadı

İdil Janet Demiray

Asla barışmayız” diyenve, 16 Ocak’ta, İzmir’de düzenlenecek gelinlik fuarında ayrı ayrı sahneye çıkacak.Demet Akalın ile Hande Yener 1.5 ay önce katıldıkları bir düğünde, aynı pistte göbek atmıştı. “Barış olabilir mi?” sorusuna ise şu cevabı vermişlerdi: “, Yenikapı’daki Zeruj Festivali’nde sahneye çıktı. 1.5 ay önce kavga edip 3 hafta önce barıştığı Demet Akalın için şunları söyledi: “.”