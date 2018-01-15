Demet Akalın ve Hande Yener aynı yerde sahneye çıkacak

Asla barışmayız” diyen Demet Akalın ve Hande Yener, 16 Ocak’ta, İzmir’de düzenlenecek gelinlik fuarında ayrı ayrı sahneye çıkacak.
Demet Akalın ile Hande Yener 1.5 ay önce katıldıkları bir düğünde, aynı pistte göbek atmıştı. “Barış olabilir mi?” sorusuna ise şu cevabı vermişlerdi: “Mümkün değil."
'GELGİT AKILLI'
Ebru Yaşar, Yenikapı’daki Zeruj Festivali’nde sahneye çıktı. 1.5 ay önce kavga edip 3 hafta önce barıştığı Demet Akalın için şunları söyledi: “Demet beni yanlış anladığı için küstük. Ama geçti. Demet bu, gelgit akıllı. Çok seviyorum onu.”