Hürriyet'in haberine göre, en büyük kriz kapak tasarımı sürecinde yaşandı. İçinde ikişer CD bulunan iki ayrı paket halinde satışa sunulan projenin kapakları 'yıldız' şeklinde tasarlandı ve yorumcuların isimleri bu yıldızların içine yerleştirildi. Ama kimse isminin yerinden memnun olmadı. ''Benim ismim neden küçük'', ''Onunla beni nasıl yan yana yazarsınız'' gibi şikayet telefonları susmadı. Albümün yapımcısı Cafer Özdemir, tasarımı 11 kez revize ettirdi.

'AYNI CD'DE OLMAYALIM'

Yıllardır süren Demet Akalın-Hande Yener polemiği de projeye yansıdı. İki taraftan da ''Aynı CD'de olmayalım'' isteği geldi. Alfabetik sıralama formülü bu krizi de ortadan kaldırdı. Demet Akalın, Volume 1'in ilk CD'sinde, Hande Yener Volume 2'nin ilk CD'sinde yer aldı.

'ARANJÖRÜMÜ İSTERİM'

Albümdeki şarkıların büyük çoğunluğunu Selim Çaldıran aranje etti. Bazı yorumcular çalıştıkları aranjörlerle ilerlemek istedi. Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la, Ece Seçkin Ozan Doğulu'yla çalışınca, istekleri geri çevrilen bazı isimler kazan kaldırdı.

'BİZ A1 OLMALIYIZ'

Sanatçıların tamamına yakını bizzat ve menajerleri üzerinden, yapımcı Cafer Özdemir'e ''Biz A1 olmalıyız'' baskısı yaptı. Yapımcı, isme göre alfabetik sıra kararı alınca kriz hafif atlatıldı. İsminin avantajını yaşayan Aleyna Tilki'nin 1. sırada olması memnuniyetsizliğe sebep oldu.

VOLUME 1 / CD 1

1- Aleyna Tilki feat Emrah Karaduman / YALNIZ ÇİÇEK

2- Asil Gök / HASTAYIM SANA

3- Bahadır Tatlıöz / BİR ALO DE

4- Berkay / VURSALAR ÖLMEM

5- Cem Belevi / AŞKIN İÇİNDE AŞK VAR

6- Ceylan Ertem / İLAN-I AŞK

7- Demet Akalın / AŞK LAFTAN ANLAMAZ Kİ

8- Deniz Seki / BENİ BENDEN ALIRSAN

9- Derya Uluğ / AYRILIĞIN YÜKÜ AĞIR

10- Ece Seçkin feat Ozan Doğulu / VAZGEÇTİM

VOLUME 1 / CD 2

1- İrem Derici / BİN DEREDEN

2- İntizar / GÜLÜM

3- Koray Avcı / UMMADIĞIM ANDA

4- Kutsi / ÇOK ZOR

5- Linet / SEVGİLİM YEMİNLİYİM

6- Mabel Matiz / DEĞİLSİN

7- Merve Özbey / VURACAK

8- Murat Dalkılıç / SEVDANIN TADI

9- Mustafa Ceceli / SANA DEĞER

10- Niran Ünsal / KIŞ GÜNEŞİ

VOLUME 2 / CD1

1- Edis / BUZ KIRAĞI

2- Emre Kaya / SENİ SEVE SEVE

3- Elif Kaya / YAR

4- Ferhat Göçer / ÇABUK OLALIM AŞKIM

5- Gülşen / DELİKANLIM

6- Hakan Altun / DAYAN YÜREĞİM

7- Hande Yener / KIŞ GÜNEŞİ

8- Işın Karaca / DİLLERE DESTAN

9- İlyas Yalçıntaş / ARZULAR ARSIZ

VOLUME 2 / CD2

1- Oğuzhan Koç / ÇAT KAPI

2- Röya / UMMADIĞIM ANDA

3- Selim Çaldıran / SANKİ BURDASIN

4- Serdar Ortaç / HABERİ OLSUN

5- Serkan Kaya / SOR

6- Sibel Can / EMİ

7- Simge Sağın / ZATEN AŞIĞIM

8- Zara / DİLİ BALLIM

9- Zerrin Özer / AMA EVLİSİN

10- Yıldız Tilbe / TARAF