Demet Akalın'dan doğal paylaşım
Şarkıcı Demet Akalın havuz kenarında yeni mayosuyla boy gösterdi. Akalın'ın 'shopsuz dogaldir' dediği paylaşımına binlerce beğeni yağdı
Şarkıcı Demet Akalın, evinin havuzunda yeni mayosuyla poz verdi.
'SHOPSUZ DOĞALDIR'
Akalın, Instagram hesabından paylaştığı fotoğradın altına 'Shopsuz doğaldır' yazdı. Paylaşıma ayrıca 'Seneye bir koleksiyon çıkarmanın zamanı gelmiş' yazan Akalın, hayranlarını heyecanlandırdı.
BEĞENİ YAĞMURU
46 yaşındaki Demet Akalın'ın 'doğal' fotoğrafları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.Paylaşım, 1 saatte 85 binden fazla beğeni aldı. İşte Demet Akalın'ın paylaşımı;