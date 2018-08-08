Demet Akalın'dan Yeşim Salkım'a cevap

Demet Akalın, önceki gün Bodrum Gümüşlük’teki Melengeç adlı mekanın çıkışında görüntülendi.

08 Ağustos 2018, Çarşamba 09:42 Son Güncelleme: 08 Ağustos 2018, Çarşamba 09:56
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Demet Akalın, Yeşim Salkım’ın, "Demet Akalın şarkıcıdır, sanatçı değildir. Öyle pahalı kıyafet giymekle olmaz, ne eser bıraktılar" sözleri hakkında sorulan sorulara şu yanıtı verdi:

'ŞİŞTİM HELAL OLSUN'

"Şiştim gözün aydın, şiştim helal olsun... Kazandığımın yarısını kıyafetime harcıyorum. Çünkü beni sevenler benim için geliyor, ben de özen gösteriyorum" dedi. 


Haberin fotoğrafları için tıklayınYeşim Salkım: Demet Akalın sanatçı değil, şarkıcı

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