Demet Akalın'dan Yeşim Salkım'a cevap
Demet Akalın, önceki gün Bodrum Gümüşlük’teki Melengeç adlı mekanın çıkışında görüntülendi.
Demet Akalın, Yeşim Salkım’ın, "Demet Akalın şarkıcıdır, sanatçı değildir. Öyle pahalı kıyafet giymekle olmaz, ne eser bıraktılar" sözleri hakkında sorulan sorulara şu yanıtı verdi:
'ŞİŞTİM HELAL OLSUN'
"Şiştim gözün aydın, şiştim helal olsun... Kazandığımın yarısını kıyafetime harcıyorum. Çünkü beni sevenler benim için geliyor, ben de özen gösteriyorum" dedi.
Haberin fotoğrafları için tıklayınYeşim Salkım: Demet Akalın sanatçı değil, şarkıcı