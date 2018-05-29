Instagram'ın aktif kullanıcılarından biri olan Demet Akalın hesabında paylaştığı bir videoya gelen yorum karşısında çılgına döndü

"BURDAN DELİKANLILIK KOLAY"

Bir takipçi Akalın'ın paylaşımına, "Her gün şehitlerimiz oluyor. Şehitler için sokaklara dökülmüyorsunuz ama bir konser olsa koşa koşa gidersiniz" şeklinde bir yorum yaptı.

Demet Akalın'ın ise, "Bana bunu yazacak son kişisin! Her 6 ayda bir Mehmetçik Vakfı'na bağışım var! Cebinden çıktı mı senin hiç? Burdan delikanlılık kolay" diyerek çok sert cevap verdi.

Şarkıcıya takipçilerinden destek mesajları geldi.

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