Demet Akalın'ın 3 bin 800 liralık terliği
Giydiği marka kıyafetlerle sürekli magazin gündeminde yer alan Demet Akalın bu kez de 3 bin 800 liralık terliğiyle gündemde
Şarkıcı Demet Akalın önceki gün Bodrum’daki Sebastian Beach’te sahneye çıktı.
3 bin 800 liralık Dior marka terlikleriyle dikkat çeken Demet Akalın’ın keyfi yerindeydi. Sebastian Beach’i daha önce Demet Akalın’ın ezeli rakibi Hande Yener işletiyordu.
İŞTE DEMET AKALIN'IN TERLİKLERİ
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