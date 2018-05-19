Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker, canlı yayına çıkıp şarkıcının yeğeni olduğunu ve kanser hastası oğluna yardım etmediği için, oğlunun kör kaldığını söylemişti. Demet Akalın da kuzenine şöyle cevap vermişti:

'EVİME GELİP HIRSIZLIK YAPAN İNSANA YARDIM ETMEM'

Kime yardım edeceğimi gayet iyi biliyorum. Benim evime girip her şeyimi çalıp çırpan insana yardım etmem! Nasıl inanırsınız bunlara. Canlı yayına takma kirpikle çıkıyor. Utanmasalar zaten kör doğan çocuğu benim kör ettiğimi söyleyecekler. Ben bildiğiniz Demet'im değişmedim.

2.Sayfa Official'ın haberine göre, Demet Akalın'ın kuzeni Şehbal Civeleker'in kanser hastası oğlu hayatını kaybetti.