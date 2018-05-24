Demet Akbağ ve Sedef İybar'ın annesi vefat etti

Oyuncu Demet Akbağ ve Sedef İybar'ın annesi Benan Yavuzkol hayatını kaybetti

24 Mayıs 2018, Perşembe 14:58 Son Güncelleme: 24 Mayıs 2018, Perşembe 15:46
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2013 yılında babasını kaybeden usta oyuncu Demet Akbağ, acı haberle yıkıldı. Akbağ'ın annesi henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetti.


Son zamanlarda daha çok film projeleriyle sevenlerinin karşısına çıkan Demet Akbağ, annesi Benan Yavuzkol'u kaybetti. Sunucu ablası Sedef İybar ile annelerini kaybeden aile büyük üzüntü içinde. Kardeşler, 2013 yılında da babaları eski foto muhabiri Oktay İybar’ı kaybetmişlerdi.


İşte Benan Yavuzkol'un son hali:

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