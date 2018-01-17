Demet Evgar'dan 300 bin liraya Çıtır Hayat

Demet Evgar’lı Sofra Sırları fragmanı yayınlandı

İdil Janet Demiray

Oyuncu, bir cips markasıyla 300 bin TL'lik anlaşma yaptı. Demet reklamlarda ‘Çıtır Hayat’ adlı bir şarkı söyledi.Demet Evgar yakında Sofra Sırları ile beyazperdede boy gösterecek. Yönetmenliğini daha önce Gölgesizler, Ses ve Nar gibi filmlerin de yönetmenliğini üstlenmiş olan‘ın yaptığıvegibi isimler eşlik ediyor.Chantier Film yapımcılığında vizyona girmeye hazırlanan filmin gösterim tarihi