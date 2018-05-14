Önceki gece katıldığı bir ödül töreni öncesi Demet Evgar'a, "Film hem erkek hem bayan oyuncu ödülü aldı değil mi?" sorusu yöneltildi.

'Bayan' şeklindeki hitabı beğenmeyen oyuncu, ''(Bayan) demeyin artık. 'Bir Kadın Bir Erkek' dizisi yaptık. 35 bin skeç çektik, hâlâ erkeklere 'kadın' demeyi öğretemedik. Artık nereden atayım kendimi? 'Kadın' daha dolu dolu geliyor'' ifadelerini kullandı.

Muhabirin "Bundan sonra dikkat edeceğim" şeklindeki sözleri üzerine Demet Evgar, "Teşekkür ederim" karşılığını verdi.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ!

Emre Karayel, 2008’den 2015’e kadar ‘Bir Kadın Bir Erkek’te Demet Evgar ile başrolü paylaşmıştı.

Emre Karayel, ‘Ekşi Sözlük’te çarpıcı açıklamalar yaptı.

''İçinizden bile olsa 'Bu kadından çok hoşlanıyorum' demediniz mi?'' sorusuna şu yanıtı verdi:

''Demedim desem yalan olur. Onu bir kadın olarak her zaman çok beğendim. Ancak biz o tarz olaylara girseydik, işin sonunu getiremezdik!''

Emre Karayel, ''O kadar öpüşüp koklaştınız, gönlünüz hiç mi kaymadı?'' sorusunu da ''Gönlüme stent taktım. Ara sıra gevşetsem de hemen sıktım tabii'' diye yanıtladı.

Demet Evgar'ı tavlamak isteyen bir hayranına da şu tüyoyu verdi: ''İyi yemek yapmayı bilmeniz şart. Çünkü lezzetli yemeği çok sever.'' Eski partnerini özlediğini de söyleyen Emre Karayel, ''Kandırabilirsem yine aynı projede buluşacağız'' dedi.



