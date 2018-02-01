Demet Evgar hayranına yemek ısmarladı

Aile Arasında
filmiyle gişede rekora koşan, Star TV'de yayınlanacak Avlu dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Demet Evgar,
önceki gün öğle saatlerinde tek başına Arnavutköy’deki Bodrum Mantı’ya geldi.
'ÇITIR BİHTER' MANTI ISMARLADI
O sırada yanına gelen, hat sanatı ile ilgili olduğunu söyleyen hayranını masasına davet etti. Demet Evgar
, hem kendisine hem de hayranına ‘Çıtır Bihter’
mantı ve tatlı ısmarladı. Yemek sonrası ikili koyu bir sohbete daldı.
Demet Evgar muhabirleri fark edince hesabı istedi, hayranı ise panikle masadan kalktı.
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Elif Bayram