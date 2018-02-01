Demet Evgar hayranına yemek ısmarladı



'ÇITIR BİHTER' MANTI ISMARLADI

Demet Evgar'ın yeni filmi Sofra Sırları'nın fragmanı yayınlandı

Demet Evgar'dan 300 bin liraya Çıtır Hayat

Elif Bayram

filmiyle gişede rekora koşan, Star TV'de yayınlanacak Avlu dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlananönceki gün öğle saatlerinde tek başına Arnavutköy’deki Bodrum Mantı’ya geldi.O sırada yanına gelen, hat sanatı ile ilgili olduğunu söyleyen hayranını masasına davet etti., hem kendisine hem de hayranınamantı ve tatlı ısmarladı. Yemek sonrası ikili koyu bir sohbete daldı.Demet Evgar muhabirleri fark edince hesabı istedi, hayranı ise panikle masadan kalktı.