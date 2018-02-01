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Demet Evgar hayranına yemek ısmarladı

Aile Arasında’ filminin başrol oyuncusu Demet Evgar, Arnavutköy’de bir restoranda yanına gelen hayranını masasına davet etti, mantı ısmarladı

Demet Evgar hayranına yemek ısmarladı
Aile Arasında filmiyle gişede rekora koşan, Star TV'de yayınlanacak Avlu dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanan Demet Evgar, önceki gün öğle saatlerinde tek başına Arnavutköy’deki Bodrum Mantı’ya geldi.


'ÇITIR BİHTER' MANTI ISMARLADI


O sırada yanına gelen, hat sanatı ile ilgili olduğunu söyleyen hayranını masasına davet etti. Demet Evgar, hem kendisine hem de hayranına ‘Çıtır Bihter’ mantı ve tatlı ısmarladı. Yemek sonrası ikili koyu bir sohbete daldı.

Demet  Evgar muhabirleri fark edince hesabı istedi, hayranı ise panikle masadan kalktı.



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