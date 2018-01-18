Demet Evgar’ın başrolde oynadığı 'Sofra Sırları'nın fragmanı yayınlandı. İşte sinemaseverlerin merakla beklediği filmin fragmanı..." />

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Demet Evgar'ın yeni filmi Sofra Sırları'nın fragmanı yayınlandı

Demet Evgar’ın başrolde oynadığı 'Sofra Sırları'nın fragmanı yayınlandı. İşte sinemaseverlerin merakla beklediği filmin fragmanı...

18 Ocak 2018, Perşembe 14:52
Demet Evgar'ın yeni filmi Sofra Sırları'nın fragmanı yayınlandı
Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı ve ilginç konusuyla dikkat çeken Sofra Sırları'nın fragmanı yayınlandı.

Yönetmenliğini daha önce Gölgesizler, Ses ve Nar gibi filmlerin de yönetmenliğini üstlenmiş olan Ümit Ünal‘ın yaptığı Sofra Sırları filminin başrolünde Demet Evgar’a  Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Andaç Çam ve Fırat Altunmeşe gibi isimler eşlik ediyor.


SOFRA SIRLARI'NIN İLGİ ÇEKİCİ FRAGMANI


Kadrosu ve konusuyla dikkat çeken, yönetmen Ümit Ünal’ın mizah unsurunu çok iyi kullandığını söylediği filmden yayınlanan ilk fragman da epey bir ilgi çekici.


SOFRA SIRLARI NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?


Film 16 Şubat'ta vizyona girecek. 



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