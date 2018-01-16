Demet Evgar’lı Sofra Sırları fragmanı yayınlandı

SOFRA SIRLARI'NIN İLGİ ÇEKİCİ FRAGMANI

Gizem Burcu

Yönetmenliğini daha önce Gölgesizler, Ses ve Nar gibi filmlerin de yönetmenliğini üstlenmiş olan‘ın yaptığıvegibi isimler eşlik ediyor.Kadrosu ve konusuyla dikkat çeken, yönetmen Ünal’ın mizah unsurunu çok iyi kullandığını söylediği filmden yayınlanan ilk fragman da oldukça ilgi çekici.Chantier Film yapımcılığında vizyona girmeye hazırlanan filmin gösterim tarihi