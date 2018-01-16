Demet Evgar’lı Sofra Sırları fragmanı yayınlandı

Başrolünde Demet Evgar’ın yer aldığı ve ilginç konusuyla dikkat çeken Sofra Sırları’ndan tanıtım fragmanı yayınlandı.
Yönetmenliğini daha önce Gölgesizler, Ses ve Nar gibi filmlerin de yönetmenliğini üstlenmiş olan Ümit Ünal
‘ın yaptığı Sofra Sırları filminin başrolünde Demet Evgar’a Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Andaç Çam
ve Fırat Altunmeşe
gibi isimler eşlik ediyor.
SOFRA SIRLARI'NIN İLGİ ÇEKİCİ FRAGMANI
Kadrosu ve konusuyla dikkat çeken, yönetmen Ünal’ın mizah unsurunu çok iyi kullandığını söylediği filmden yayınlanan ilk fragman da oldukça ilgi çekici.
Chantier Film yapımcılığında vizyona girmeye hazırlanan filmin gösterim tarihi 27 Ekim
.
Gizem Burcu