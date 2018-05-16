Demet Evgar parmağını kırdı

Star TV’de yayınlanan Avlu dizisinde Deniz karakterine hayat veren Demet Evgar talihsiz bir kaza geçirdi. ‘39 Basamak’ isimli tiyatro oyununda da rol alan Demet Evgar’ın geçirdiği kaza sonucu ayak parmağı kırıldı. Demet Evgar'ın set ve oyunu ertelendi.

Demet Evgar, rol aldığı oyunun hesabından yapılan açıklamayı sayfasına taşıdı. İşte yapılan o açıklama:

''39 Basamak etkinliği hakkında önemli bilgilendirme! 16 ve 17 Mayıs 2018 tarihinde Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşmesi planlanan 39 Basamak etkinlikleri, Demet Evgar'ın geçirdiği kaza sebebiyle ayak parmağında kırık oluşmasından dolayı 18 ve 19 Haziran 2018 tarihlerine ertelenmiştir.''

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