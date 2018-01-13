Demet Sağıroğlu: Bu yaşta Polyanna gibi düşünüyorum

Gizem Burcu

“Kınalı Bebek”, “Arnavut Kaldırımı” şarkılarıyla 90’lı yıllara damga vuran seslerden Demet Sağıroğlu burada unutulmaz parçalarını seslendirdi. Davette hem hayranlarının hem de muhabirlerin sorularını da yanıtlayan Demet Sağıroğlu sektörle ilgili tespitlerde bulundu. Sağıroğlu; “Bir süredir müzik dünyasından uzağım. Bu sektörde kırgınlıklarım oldu. Bu nedenle kendimi geri çektim.Bu yaşta bile piyasayla ilgili Pollyanna gibi düşünüyorum. Ancak öyle olmadığını görüyorum ve ümitlerim kırılıyor. İnsan bazen alıp başını gitmek istiyor. Herkesin başarısıyla gurur duyan biriyim. Ama yakın arkadaşlarımdan aynı şeyi görmediğim için kırgınlıklar yaşadım” dedi.